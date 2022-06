Cartão e Notas do Leilão

Download de graça Aplicativo Phantommaster E Crie sua própria Liga de Futebol de Fantasia!

Putta Futebol de Fantasia – A Udinese Scout está sempre em busca de jovens talentos. Depois da pesca Epocel Em Inglaterra, do Derby County, este é o sistema do Campeonato de Portugal, que já foi explorado pelo Fruillion Club (ver Beato, Comprado por Portimonens). Do Sporting Praga, Leonardo chegou numa transferência gratuita புட்டா. O promissor ala canhoto assinou um contrato que o vinculará à Udinese até 2027.

Putta é a habilidade clássica para amamentar: existem qualidades, mas você tem que aperfeiçoá-las com muito trabalho. A habilidade Lucitaniana pode cobrir todos os papéis da esquerda: um lateral na defesa de 4 homens, um ala no meio-campo de 5 homens ou um ala atacante em um tridente de ataque. Ele pode ser considerado um jogador de “7 Lungs”, hábil em constantemente arar o sari usando suas melhores habilidades atléticas. Também dotado de boa técnica, ele deve trabalhar no palco defensivo na Itália, pedra angular da próxima Udinese.

Putta Fantasy Football: Vida

Putta cresceu na Benfica Youth Academy, chegando à equipa de sub-15. Depois de aproveitar as experiências com Anadia e Palmeiras, em 2018 mudou-se para o Sporting Praga, onde completou o processo de amadurecimento. Ingressou na equipa principal a título definitivo na época passada: a sua estreia na Prima Liga aconteceu em fevereiro de 2022, frente ao Pacos Ferreira. No total, ele coleciona 5 looks para Praga. Putta foi um dos elementos-chave da seleção portuguesa de Sub-20 (estreou-se frente aos seus homólogos franceses em março): antes de cruzar a meta, mostrou a sua destreza nos Sub-17 (5 corridas disputadas) e Sub-18 (10 jogos). . )

Dicas de leilão

Se você quiser se concentrar em puta no fantasy de futebol, existem 2 maneiras: leve-o com você ou arrisque comprá-lo sozinho, somente se você tiver configurado uma segurança bem equipada com pelo menos 5/6 proprietários. O talento português será a sombra de Udoki que foi uma das surpresas do último campeonato. Considerando sua excelente flexibilidade, a queda lhe dará oportunidades de emergir. O fato de que ele também pode jogar ofensivamente provoca treinadores de fantasia, especialmente entusiastas de corridas. Um crédito será suficiente para adicioná-lo à sua equipe.

Valor do jogador

** (2 estrelas)

Citação de futebol de fantasia

–

Personagem de futebol de fantasia

Defensor

Conselho de Despesas (orçamento inicial de 500 créditos)

Conselho de custos com valor da placa: –

Conselho de Despesas com 1 plataforma de leilão de créditos: –

O conselho de despesas é calculado com base em um orçamento inicial de 500 créditos, portanto, calcule sua taxa com base em seu orçamento inicial.

Código de propriedade

Substituição do proprietário – Bhuta será a presença de Udoki, mas inevitavelmente será usado como ponta de ataque no Sotilin 4-3-3. Tudo depende dos movimentos de mercado da Udinese e das classificações do novo treinador da Juventus durante o retiro de pré-temporada. O talento não diminui, mas é preciso paciência e muito trabalho para não queimá-lo.

Mito

Código de propriedade : Proprietário, Alternativa ao Proprietário, Ocasional, Apostas, Jogador de Banco

: Proprietário, Alternativa ao Proprietário, Ocasional, Apostas, Jogador de Banco Valor do jogador : 1 estrela – compra decisiva, 2 estrelas – compra indefinida, 3 estrelas – compra normal, 4 estrelas – compra decisiva, 5 estrelas – compra básica

: 1 estrela – compra decisiva, 2 estrelas – compra indefinida, 3 estrelas – compra normal, 4 estrelas – compra decisiva, 5 estrelas – compra básica Citação de futebol de fantasia: Valor de compra a bordo