Sobre violência contra as mulheres, Lega e FdI evitam adesão da UE à Convenção de Istambul

O Parlamento Europeu votou para que a UE ratifique a Convenção de Istambul, uma convenção internacional contra a violência contra as mulheres. Os eurodeputados da Lega e Fratelli d’Italia se abstiveram: “preocupados com questões de gênero”. Boshi: “Onde está Melony?”.

Lega e Fratelli d’Italia recuam, bem a tempo da votação da Convenção Internacional Contra a Violência contra a Mulher. O Parlamento Europeu decidiu pedir à União Europeia Aderir à Convenção de Istambul, a Convenção contra a Violência Doméstica e contra a Mulher até 2011, ratificada pela Itália em 2013. Ambas as resoluções a esse respeito foram aprovadas por maioria. A primeira votação foi de 472 votos a favor, 62 contra e 72 abstenções. A segunda teve 464 votos a favor, 81 contra e 45 abstenções. Em ambos os casos, eurodeputados do grupo estiveram entre os que não quiseram votar A Itália é a irmã da Liga e a Itália.

O chefe da delegação da FdI, Carlo Fidanza, respondeu com uma nota dizendo que eles queriam contestar tanto os métodos pelos quais as moções foram votadas (com a aprovação da maioria em vez de consenso) quanto alguns pontos de conteúdo. De fato, para “reiterar seu compromisso na luta contra a violência contra as mulheres”, a Irmandade da Itália também deseja “reiterar sua preocupação. Questões de gênero“.

A mesma referência refutou esta preocupação: o Tribunal de Justiça Europeu já “não pode ocupar-se de matérias que os Tratados atribuem à competência exclusiva dos Estados-Membros”, como “educação e direito da família”. “Portanto, é pouco provável que a Convenção seja utilizada para impor regulamentos específicos aos governos nacionais”, notaram os mesmos eurodeputados que não votaram. A preocupação, aliás, continuou: “Queremos condenar mais uma vez a exploração continuada da conferência pela esquerda arco-íris, quem quer que o queira fazer. Outro cavalo de Tróia para impulsionar a agenda LGBTComo observado, porém, “.é improvável que isso aconteça”.

READ "Você sabe o que eles escrevem para mim?" - Grátis diariamente Pesquisas políticas mostram que o IED de Meloney cai, os democratas aproveitam: alta de 18,7%

Críticas surgiram de vários quadrantes em relação a esta decisão. “A concepção das mulheres pelos dois principais partidos majoritários é retrógrada, incivilizada e liberal”, disse ela. Pina Picierno, Vice-Presidente do Parlamento Europeu e representante do Partido Democrático. “A Convenção, assinada há seis anos, representa o primeiro instrumento internacional juridicamente vinculativo para prevenir e combater a violência contra as mulheres. Infelizmente, ainda não foi implementada pela União Europeia, faltando seis Estados-membros, a começar pela Hungria”. A não votação é “uma escolha com um significado precisamente político, vergonhoso e perturbador”, dando “uma imagem deprimente e indigna da Itália e de seu governo”.

Ellie SchleinA secretária do DEM comentou da Itália: “Tenho vergonha. Como não votar no mais importante acordo internacional de combate à violência contra a mulher? Alguns países europeus não reconhecem, como a Hungria de Orbán”.

Maria Elena Boschi, do Italia Viva, questionou o primeiro-ministro: “Hoje eles mostraram sua verdadeira face além das palavras ao não apoiar o primeiro e mais importante instrumento internacional para combater a violência masculina contra as mulheres. Onde estava Meloni? É uma maravilha que ele não estivesse do lado das mulheres. “Questionar a Convenção de Istambul enfraquece a guerra, inclusive a cultura contra a violência de gênero”.