Astros portugueses que podem ser os próximos CR7

O FIFA 23 dá aos jogadores um vislumbre de como será o futebol no futuro e como esses gigantes portugueses do FIFA 23 podem se tornar campeões mundiais. Portugal é um viveiro de talentos do futebol, com muitos jogadores de qualidade para um país tão pequeno.

Os jogadores portugueses são mais baratos do que os ingleses ou alemães, por isso é um ótimo lugar para comprar jogadores, independentemente do nível em que você joga.

Os Wonderkids são a alma de qualquer boa carreira, mesmo no EA Sports FC, e trazemos-te as melhores jovens estrelas que podes contratar de Portugal no jogo este ano.

Índice Maravilhas portuguesas no FIFA 23 Antonio Silva (GVA 77 – POT 88) Francisco Conceição (GVA 74 – POT 86) Fábio Carvalho (GVA 74 – POT 86) André Gomes (GVA 63 – POT 863) (Roger Fernandes) – POT 86 ) Mais Portugal Wonderkids em FIFA 23 FIFA 23 Nation Wonderkids

Todas as classificações corretas a partir de 11 de maio

Os melhores gigantes portugueses em FIFA 23

Este artigo analisa um grupo específico de jogadores. Para se qualificar como uma maravilha portuguesa, você deve primeiro ser português!

Clique para ampliar Depois disso, é tudo uma questão de idade. Procuramos jogadores com 19 anos ou menos para iniciar o Modo Carreira do FIFA 23. Qualquer pessoa com mais de 20 anos de idade não será elegível. Isso significa que nomes como Nuno Mendes e Gonçalo Inácio estão agora fora desta lista.

Envolva-se e vamos entrar nisso!

Antonio Silva (VAL 77 – BAND 88)

Equipa: Benfica

Idade: 18

Função: CB

Não é à toa que Antonio Silva é uma das maravilhas portuguesas no FIFA 23. O zagueiro cravejado de estrelas está sendo observado de perto pelos gigantes do futebol europeu após suas impressionantes atuações pelo Benfica. Ele também é o melhor jogador de campo prodígio do jogo este ano.

No FIFA 23, Silva tem fortes atributos e um grande futuro. Dele 83 Resistência e 82 Força estão conectados a um 81 velocidade do obturador Dê-lhe uma base física sólida para crescer. é defensivo 80 interceptações, 79 consciência defensiva e 79 tackles em pé Deve ser um bom vencedor de bola imediatamente.

Francisco Conceição (VAL 74 – BAND 86)

Equipe: Ajax

Idade: 19

Função: RW

Francisco Conceição é um prodígio português que já seguiu em frente. Depois de descobrir o Porto, mudou-se para o Ajax em 2022 por 5 milhões de libras.

Conceição é uma ponta astuta com um futuro brilhante no FIFA 23. Dele 93 agilidade, 85 aceleração e 83 drible Isso fará com que ele ultrapasse os defensores, mas seu produto final ainda precisa ser trabalhado. Ele tem movimentos de habilidade de quatro estrelas e uma ala direita canhota, tornando-o uma perspectiva mortal.

Fábio Carvalho (VAL 74 – Banda 86)

Equipe: Liverpool

Idade: 19

Designação: CAM, CM

O CAM Fabio Carvalho, do Liverpool, é o próximo. Carvalho começou sua jornada no futebol com o Benfica, mas aos 11 anos sua família mudou-se para Londres e ele jogou pelo Balham antes de assinar com o Fulham. Em maio de 2022, mudou-se para Liverpool, onde continua a se desenvolver.

No FIFA 23, Carvalho é um meia-atacante com muitas promessas. Dele 86 de equilíbrio, 82 de agilidade e 76 de drible Sólido para um defensor central, enquanto seu 78 de controle de bola, 73 de passe curto e 73 de chute Só cresce com mais tempo em campo.

André Gomes (VAL 63 – Banda 86)

Equipa: Benfica

Idade: 17

Local: G. K.

Mais um produto Benfica da nossa lista, é guarda-redes! André Gomes ingressou na academia do Benfica em 2016 e posteriormente assinou contrato profissional com o clube até ao final de 2020. Ainda não se estreou na equipa principal, mas já jogou e venceu nos sub-19 com Portugal. UEFA Youth League com o Benfica em 2022.

Jovens goleiros no FIFA 23 são difíceis de acreditar. Os atributos de Gomez não são grandes, apenas 66 Reflexos, 64 Posicionamentos e 62 Mergulhos. No entanto, essa grande habilidade de 86 o coloca melhor do que Amy Martinez, que é uma ótima posição!

Roger Fernandez (VAL 63 – Banda 86)

Equipa: Sport Braga

Idade: 16

Localização: LM, RM

O próximo é Roger Fernandez. Ala rápido, Fernández fez sua estreia pelo Praga aos 15 anos. Embora ele ainda não seja um jogador regular do time principal, ele está a caminho de se tornar um.

FIFA 23 é sobre o movimento de Fernandez. Ele tem 87 Agilidade, 85 Aceleração e 81 Velocidade de Corrida. Afinal, tudo dá trabalho, mas ele começa a carreira aos 16 anos, o que lhe dá tempo de sobra para atingir esse potencial de 86.

Mais garotos-prodígio de Portugal no FIFA 23

primeiro nome Associação Posição idade janeiro Panela Mateus Fernandez PC do jogo CM, CAM 17 68 85 Diego Moreira benfica LM 17 67 85 João Neves benfica Ministro-chefe 17 67 84 Fábio Silva PSV (por empréstimo) ST 19 72 83 Andreia Amaro Vitória SC extensão CB 19 72 82 Machoi Jalo Paços de Ferreira RW, LW 19 69 82 Dário Escuco PC do jogo C.T.M., C.M. 17 67 82 Serif Naga PSG LP 16 63 82 Gonçalo Esteves PC do jogo RB 18 69 81 Vasco Sousa porto CAM, CM 19 64 81

FIFA 23 Nação Wonderkids

Não está muito animado com as habilidades em português? Não tema, há esperança para outras nações, com muitas maravilhas em exibição.

