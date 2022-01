Do tabaco à cruz verde. Entrada gratuita para alimentação e ótica

Ouça a versão em áudio do artigo

Requer um passe verde de um vendedor de tabaco. Você pode comprar um jornal em uma mercearia e pet shop, uma farmácia ou uma banca de jornais. O novo DBCM no Palazzo Siki Studio lista as lojas que estão isentas do passe verde básico. Ou seja, a entrada no No Vox é gratuita. Em suma, sinaliza novas exceções ao uso do baixo, que agora são essenciais em quase todos os lugares. Em uma reunião técnica no Palazzo Chiki em 17 de janeiro, o acordo sobre lojas acessíveis sem passe verde estava pronto. A Portaria de 7 de janeiro de 2022, ao fornecer uma lista de funções que exigem passe, pode acrescentar certas exceções à nova lista, que são essenciais para “garantir que as necessidades essenciais e primárias da pessoa sejam atendidas”. .. E será o veículo DPCM.

Onde o passe não é necessário

O negócio teria alcançado uma lista muito maior de compras que teriam sido feitas sem a compulsão da Green Boss: além de alimentação e saúde, há também óticas e lojas para compra de partículas ou madeira. Aquecimento, bem como combustível. Como o passe verde não é exigido em supermercados e mercearias de varejo, o passe verde não é necessário para entrar em farmácias e apetrechos. Sem o passe, mesmo em lojas que vendem bebidas ou alimentos congelados, de peixarias, atacadistas de peixes e carnes. Não há passe verde em mercados abertos. Nenhum passe é necessário para entrar em lojas de pet care para fazer compras.

Em postos de gasolina sem passe

Carros e motocicletas não precisam de um passe verde para reabastecer. Não compre combustível para a casa, incluindo madeira, pellets e querosene.

Limitações sem Vox

Assim que o número do pedido entrar em vigor. 1 7 de janeiro Quem não estiver vacinado ou curado não pode mais ir ao bar, cinema, teatro, sala de espetáculos ou hotéis, piscinas, ginásios, estádios, ginásios ou jogos de grupo. Sem o Super Green Pass – apenas para quem foi vacinado e curado – não será possível o acesso a museus, exposições, balneários, centros de saúde e spa, salas de jogos, salas de corridas e casinos.

Passe verde do traficante de tabaco e livraria

Você deve ter o passe verde básico no bolso do vendedor de tabaco. Na época do lock-up eles eram considerados comércios essenciais, então o governo espera acessá-los sem passe e agora inseri-los no essencial. Alguns fumantes têm máquinas caça-níqueis e outras máquinas de jogos dentro e a unidade está conectada. A questão é que nem todos os têm. É usado no passe verde para entrar na livraria, enquanto nas agências de notícias não é obrigatório.