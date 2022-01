Futebol: Nani “plano ambicioso, aqui para a salvação de Veneza”

“Tenho de trabalhar muito para atingir a minha melhor forma, encontrei uma boa equipa”, diz o português Venice (Idolpress) – Para Veneza, à espera até ao final de Janeiro para perceber como será o mercado cambial, Nani é o verdadeiro sucesso desta sessão. Os portugueses dispensam apresentações: vários troféus no Europeu e camisola do Manchester United em 2016, desde a Champions e Mundial de Clubes de 2008 aos títulos da Inglaterra e da Taça da Liga. Ele deu uma assistência bem-sucedida para Ogrek na final de 1-1 contra o Emboli no domingo. “O mais importante é o desejo de ir bem anteontem; não fiz muitos exercícios com a equipe, tenho que fazer mais para estar em minha melhor forma. Quero ajudar o Veneza a alcançar a salvação. o momento mas temos que estar mentalmente fortes. Recentemente estive sozinho. Trabalhei, é diferente quando se faz isso com a equipa, por isso não sei qual é a minha posição, mas assim que quero chegar” Português começa. A última experiência foi no Campeonato Americano em Orlando City, mas ele veio para a piscina com vontade de jogar bem. “O projeto de Veneza me convenceu porque eu o amo e é ambicioso. Sou jogador de futebol, sempre quis jogar. Orlando foi uma etapa maravilhosa na minha vida, estou fisicamente bem: agora há uma chance para isso. o mesmo aqui.” Lucidanian continua. Na verdade, ele está na cidade desde sexta-feira 14 e está tentando conhecer o resto das tropas verde-alaranjadas. “Encontrei uma equipe fantástica, fui bem recebido. São tantos jogadores jovens, são todos, temos a oportunidade de jogar melhor a cada dia. Temos muitas, muitas melhorias. Quero contribuir com a minha parte e ajudar nunca estive em Veneza, esta é a primeira vez que venho aqui: terei tempo para descobrir.” Nani não esqueceu seu passado na Lazio durante a temporada 2018-2018. “Tenho boas recordações do Pianocholeste, dos adeptos e da cidade, eles sempre me adoraram. Senti-me em casa e serei sempre grato a eles. A equipa era sólida, jogámos bem, com elementos de qualidade mas fui. no campo eu queria fazer mais. Foi uma ótima experiência e ele agradeceu a Ronaldo por ajudá-lo a ingressar no Manchester United em 2007. “É bom vê-lo de volta a Manchester, o clube e os fãs o amam, ele está em casa lá . Eu me dou bem com ele e também joguei no United lá. Time nacional. Durante meus primeiros meses no Reino Unido, ele me deu uma grande ajuda, me tratou em casa e me ajudou com meu inglês: é importante para mim. Mesmo agora, às vezes trocamos mensagens “Nani continua. A apresentação em português foi uma oportunidade para Matia Colodo, diretor esportivo de Veneza, fazer um balanço do mercado de câmbio. Só para Veneza ele pode ter um desempenho melhor. Ele assume a responsabilidade por momentos difíceis e já está lá. Contra a Itália “Emboli. Ulman chegou hoje, estamos olhando ao redor, mas nada definitivo. Estamos vigilantes, se houver possibilidade de melhorar a equipe, devemos ter cuidado para sair por Kovit”. (ITALPRESS). trapo / ari / vermelho 18-Jan-22 16:19