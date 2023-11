Giulia Cecchettin, advogada: “A presunção de culpa de Filippo Turetta é homicídio voluntário” – Notícias

“Encontrar o corpo da menina exige uma mudança na acusação, por isso foi alterada. É homicídio voluntário no momento, mas é uma acusação temporária, porque temos que fazer exames técnicos em todos os lugares. preciso ouvir a versão dos acontecimentos de Duretta, e só então poderá ser feita uma abordagem completa. O anúncio foi feito pelo procurador-geral de Veneza, Bruno Cerchi, em Pádua.

“Sem comentários” do ‘Oberlandesgericht’ de Naumburg, o mais alto tribunal de jurisdição ordinária na Saxônia-Anhalt. Para entrega Por Filippo Turetta na Itália. O procurador-chefe de Veneza observou que o jovem de 22 anos “não foi julgado porque é necessário nomear um tutor. Temos de julgá-lo, mas isso pode acontecer quando ele for extraditado”. “Se o procedimento alemão demorar mais – incluindo Cherchy – podemos pensar em solicitá-lo na Alemanha.”

O pai de Giulia, Gino Cecchettin, disse aos repórteres em Vigonovo (Veneza): “Não estou com raiva, não sinto nada. Estou pensando na minha Giulia, que não é mais para mim.” quando Procissão de tochas na cidade ontem à noite O pai de Filippo Turetta, Nicola, procurou dois parentes de Giulia Sechettin para expressar suas condolências e choque.

Um protesto será realizado hoje em Pádua com a irmã da vítima.

Agência ANSA Agência ANSA Pai de Filippo Turetta: ‘Não entendemos como isso aconteceu’ – Notícias – Ansa.it “Somos muito próximos da família de Giulia porque a amávamos” (ANSA)

Elena: ‘Minha irmã é boa, mas não é burra e ingênua’



“Minha irmã era mais gentil, mais doce e mais sensível do que se pensava. Uma alma pura, uma criança eterna, mas não no sentido de ser estúpida e inocente; Elena Sechetin disse aos jornalistas esta manhã, lembrando de Giulia. “Esta manhã – acrescentou – imaginei minha irmã me dizendo ‘venha, vá’.”

Agência ANSA Agência ANSA O vereador Valdecampi ataca após sua postagem contra a irmã de Giulia. Jaya se separa – Notícias – Ansa.it ‘Sociedade satânica e não patriarcal’. Scarpa (Pd) pede demissão (ANSA)

“Eu digo às crianças: pensem em uma época em que você desrespeitou uma garota por ser uma garota. Se você desrespeitou alguém por ser uma garota, você pode ter ‘chamados’, comentários sexistas com seus amigos. isso, não é bom”, reiterou Elena Sechetin.

“Examine a consciência – continuou ela – perceba isso, aprenda com esse episódio, ligue e verifique seus outros amigos, porque isso deve começar por você. Porque as mulheres podem aprender a se defender, mas cabe aos homens examinar sua consciência e perceber o privilégio eles têm nessa sociedade.. sério., faça isso com minha irmã, não há vergonha nessa prova, não há vergonha em admitir um erro, porque se você fizer será útil mudar depois, não há nada de errado com isso, todos cometemos erros.

Reitor: “Giulia com certeza vai se formar”



“A Giulia deveria ter se formado na quinta-feira passada: ela seria a primeira aluna esperada às 8h30 para o curso de engenharia. A graduação vai acontecer, claro.” Maddalena Mabelli, Reitora da Universidade de Pádua, disse isto durante uma conferência realizada no salão principal, que começou com um minuto de silêncio em memória da jovem assassinada. “Mas este – acrescentou – é o momento de respeitar a dor da família, do pai e dos irmãos de Giulia. Quando chegar a hora entraremos em contato com a família para uma cerimônia com o tempo e os métodos que a família deseja aceitar”.

Reprodução protegida © Copyright ANSA