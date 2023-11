Lecce, é inaugurado o Parque Caverna Marco Vito. A Ponte Chisa conecta o passado e o futuro da cidade

Demorou quase 15 anos, mas ele finalmente abriu o Lecce Parque Gruta Marco Vito, A área verde de 7 hectares estende-se a sul da cidade, atrás da estação ferroviária da capital, que foi redesenhada com base num projecto de um conceituado arquitecto português. Álvaro Chisa Ele conhecia o lugar quando veio à cidade a convite e se apaixonou por eleLaboratório de Planejamento Urbano Techne Abordou a contextualização dos espaços urbanos e trouxe ao Salento arquitetos renomados do calibre de Steven Holl e Heinz Teiser.

Essas pedreiras foram abandonadas durante décadas e deixadas abandonadas por longos períodos de tempo, sendo utilizadas indevidamente como espaços abertos. No entanto, dessas pedreiras foi extraída a pedra Lex, com a qual foi construída a cidade, os seus palácios e as igrejas que a compõem. Exclusivo Comemorado pelos turistas atuais. A história das pedreiras é contada por entalhes que podem ser vistos nos altos muros que circundam o parque, “casco”, uma ferramenta básica de ferro usada até meados do século XX para extrair pedra.

Redesenvolvimento

As antigas pedreiras de Marco Vito, após décadas de degradação, foram finalmente colocadas no centro de um projecto de requalificação paisagística e ambiental em 2009, através de um concurso internacional de ideias para o seu desenho. Cidade da Arte e da Música Ele nasceu Parque Urbano da Pedreira. A equipa vencedora do concurso foi presidida pelo arquiteto português Álvaro Sisa, vencedor do Prémio Pritzker de Arquitetura, duas vezes Leão de Ouro pelo conjunto de sua obra na Bienal de Veneza, juntamente com os arquitetos Carlos Castanheira, Luigi Gallo e Pedro. Carvalho.

Em 2010 foi criada a primeira área operacional de requalificação do Cave Park, como projeto prioritário e estratégico no plano mais amplo da área, financiado com 4 milhões de euros de fundos regionais. Em 2013, o segundo lote foi financiado em 4,5 milhões de euros, no âmbito do contrato de desenvolvimento urbano de zonas degradadas, financiamento para a implementação do programa nacional para as cidades, que previa a conclusão de renovações urbanas. e os aspectos ecológicos do parque com a construção da ponte, que efetivamente permitiu a unificação dos espaços do parque inicialmente separados por del Ninfeo.

para a PonteÍcone do projeto Chisa, também é dado valor simbólico Atributo de união Entre o passado e o futuro da cidade. De facto, esta zona urbana tem um grande potencial de crescimento, que em breve terá um novo centro, após a conclusão das obras. A estação ferroviária capotouUm novo projeto de entrada via del Ninfeo ainda está em andamento.

O parque possui um total de 700 árvores e 8.000 m2 de trilhas.

Existem três entradas pelas quais você pode acessar o parque: uma via dei Ferrari (o ônibus urbano – linha R11 saindo pela Costa Terminus – e com segurança da ciclovia de bicicleta ou scooter) e duas. Páginas via del Ninfeo.