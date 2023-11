Giulia Cecchettin e Filippo Turetta presos: últimas notícias

Pai de Filippo: “Ele é difícil de abraçar, mas é meu filho”

“Ainda estamos chocados com o que nosso filho fez. Não entendemos como algo assim pôde ter acontecido e oferecemos nossas mais profundas condolências. Somos muito próximos da família de Giulia porque a amamos.” Com dificuldade, Nicola Turetta falou aos jornalistas esta noite, ao sair de sua casa em Torreglia (Pádua). Giulia “Nós a conhecemos muito bem. Ela veio aqui com Filippo e eles nos viram. Parecia um casal perfeito; ninguém jamais traria Giulia de volta. Somos tão próximos dessa família e não conseguimos entender como. Rapaz, nós queremos fazer isso. Nós tentamos, talvez pudéssemos ter feito algo assim para dar tudo. ”

“Como pai – continuou Duretta – eu o achava um filho perfeito, porque nunca me deu problemas na escola ou com os professores, nunca brigou com um colega de escola ou qualquer outra coisa. Nunca. Com o irmão mais novo, nem mesmo uma briga, algo assim me encontrou, você percebe que não há imaginação, há algo nele. O pai de Filippo observa: “A primeira vez que eles terminaram ele disse ‘Vou me matar, vou me matar’ e ‘ Não consigo viver sem Giulia. Você vai encontrar outros, não se preocupe, acho que é isso que todos os pais fazem, eles voltaram a ficar juntos na universidade depois que se separaram, tenho certeza que Giulia teve a sensação de que ele não machucaria um fio de cabelo da cabeça dela, caso contrário ela não teria continuado. Saia de qualquer maneira; Você vê se um menino é violento ou um pouco tempestuoso depois de todos esses anos.”

Sobre a possibilidade de visitar o filho na Alemanha, Nicola Turetta respondeu: “É uma coisa difícil. Não é como se ele tivesse acabado de voltar de uma viagem. Gostaria que as coisas tivessem terminado de forma diferente. Mas ele é meu. Filho, então eu disse que a vida tem continuar de qualquer maneira, então espero ver