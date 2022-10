Viver! Ballon d’Or 2022 – é a noite da cerimônia de premiação: Benzema rumo à vitória

Seguem as atualizações…

19h50 – Chegada de Marcel Jacobs

Em Paris, há também o atleta Marcel JacobsMedalha de Ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio: “Seria bom ter esse sistema para outros jogos também. 2021? Foi um ano inesquecível para mim e para o blues atlético.“.

19h15 – Bola de Ouro Feminina: Trinity Rodman também está em cartaz

O jovem avançado, nascido em 2002 ao serviço do Washington Spirit e da selecção norte-americana, disse à sua chegada a Paris: “Não acredito que estou nas nomeações”.

18h50 – Descendo do 12º no ranking: Leo, Vilahovic e Mignon estão em

12° – Riad Mahrez (Cidade de Manchester)

(Cidade de Manchester) 13° – Sebastian Haller (Ajax/Borussia Dortmund)

(Ajax/Borussia Dortmund) 14° – Fabinho (Liverpool)

(Liverpool) 14° – Rafael Leão (Milão)

16° – Virgil van Dijk (Liverpool)

(Liverpool) 17° – Casemiro (Real Madrid/Manchester United)

(Real Madrid/Manchester United) 17° – Dusan Vilahovic (Juventus)

17° – Luís Dias (Porto / Liverpool)

(Porto / Liverpool) 20° – Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United)

(Juventus/Manchester United) 21° – Harry Kane (Tottenham)

(Tottenham) 22° – Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

(Liverpool) 22° – Bill Foden (Cidade de Manchester)

(Cidade de Manchester) 22° – Bernardo Silva (Cidade de Manchester)

(Cidade de Manchester) 25° – Joshua Kimmich (Bayern Mônaco)

(Bayern Mônaco) 25° – Mike Mignon (Milão)

(Milão) 25° – Antonio Ruediger (Chelsea)

(Chelsea) 25° – João Cancelo (Cidade de Manchester)

(Cidade de Manchester) 25° – Christopher Nungu (RB Leipzig)

(RB Leipzig) 25° – Darwin Nuñez (Benfica/Liverpool)

18h30 – Cristiano Ronaldo ocupa o 20º lugar: pior final de sempre para o português

Cristiano Ronaldo, em vigésimo lugar, nunca – de 2005 até hoje – esteve entre os trinta primeiros. O português passa a temporada em claro-escuro no Manchester United.

18h – Começa a noite que antecede a cerimônia de premiação da Bola de Ouro 2022

Amigos do Eursport, sejam bem-vindos Stefano Fonsato ao blog da noite da autoridade mais requisitada do futebol francês. Sem um vencedor sete vezes Lionel Messi (nem mesmo entre as 30 recomendações) e com Cristiano Ronaldo O mais separado (seu vigésimo lugar), o favorito para vencer a 66ª edição é o atacante do Real Madrid. Karim Benzema. Festival de Paris do Théâtre du Chatelet passo a passo!

Messi: “Benzema merece a Bola de Ouro, sem dúvida”

