De Paul rompe com o Atlético de Madrid: o plano da Juve | Primeira página

lacuna total. De Paul abandonou o programa técnico do Atlético de Madrid e há pouco espaço para resolver a rixa com Solo Simeone. Longe das atuações espetaculares do ex-Udinese, o clube espanhol tem sido perseguido por controvérsias sobre alguns episódios fora do campo que não gostaram. Quem avalia a venda de Rodrigo (também por empréstimo) já na sessão do mercado de transferências de inverno.

Perguntando”De Paul frustrou os planos da Juve com o Atlético de Madrid“Dentro Palestrante.

Juw Allah janela – De Paul memorizou que não tem mais lugar no Atlético de Madrid. Uma história que nasceu com tantos problemas táticos que poderia acabar mal. A prioridade do argentino será retornar a um futebol, o futebol italiano, onde cresceu como homem e jogador de futebol, e conseguiu expressar plenamente todo o seu potencial. Ele pode ter abraçado a Juventus, que o perseguiu por muito tempo antes de a Udinese optar por aceitar uma super oferta do Atlético de Madrid. Federico Cherubini observa a situação de perto, para grande satisfação de Rodrigo. Sob certas condições, a Juventus pode fazer uma oferta, especialmente se Colconeros estiver seriamente aberto a ser vendido por empréstimo. Não há confirmação de que o Milan tenha pensado em De Paul no passado, mas não está mais interessado.