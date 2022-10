Últimas Notícias sobre Governo, Maloney e Negociações | Berlusconi: líder do grupo Cattaneo na Câmara, Ronzulli no Senado

a partir de Editorial on-line

Notícias ao vivo sobre a formação do novo governo após a eleição de 25 de setembro: Maloney, possíveis ministros e todos os anúncios

• No dia seguinte à reunião entre Geórgia Meloney e Silvio Berlusconi para a sede romana dos irmãos da Itália lá Novo governo é cada vez mais aparente.

• Quem eles podem ser Futuros ministros do governo Maloney.

• A carta de Berlusconi aos parlamentares do Forza Italia nomeia Alessandro Cattaneo na Câmara e Licia Ronzulli como líderes do grupo no Senado, respectivamente.