Golden Foot 2022, Cristiano Ronaldo deixa a sua marca: o português vence a Promenade de Monte Carlo em 2020

De uma forma muito simples, podemos definir o cristianismo Ronaldo como real”Um presente vivo“. Em sua longa carreira, recomeçou 2002O craque português conseguiu firmar-se no mundo do futebol, com tanta inspiração e tal resultado que conseguiu. Registro Completo Marcos da história do futebol. Uma vida de total respeitabilidade que começou em casa Jogo LisboaCom isso ele estreou bem 20 anos Antes, depois continuou Inglaterra com Manchester UnitedO lusitano começou a afirmar-se como um dos melhores jogadores do mundo Espanha com Real MadridNisso CR7 alcançado pico Sua experiência no futebol, em Itália com Juventus E, atualmente, de volta ao tribunal demônios vermelhos, ele teve que passar pelo período mais complicado desde que andou na grama verde dos estádios europeus. Contribuição incrível e irrepetível feita Campeão da Europa 2016, Prêmio Pé de Ouro no Procissão a partir de Monte Carlo Definitivamente não pode perder o seu Palmeiras Pessoal. Na verdade, este é precisamente o caso Madeira Deve ter tido sucesso durante a edição 2020.

Cristiano Ronaldo deixa pegadas de ouro em Monte Carlo



Para todos os que não sabem da existência deste historiador PresenteVamos agora elucidar esses importantes mecanismos e desenvolvimentos Reconhecimento. o O Pé de Ouro foi realizado Todo ano Chanceler de Mônaco E um júri é composto por vários Jornalistas Selecionados em todo o mundo 10 Candidatos em potencial que querem ganhar o prêmio. Uma vez que os potenciais vencedores são selecionados, estamos a caminho As pessoas votam, que é realizado através do site oficial do evento. levantar”Xícara” será o candidato com o maior número de votos. o Presente Tem sua própria reprodução Acompanhar Retirado de Ft Desfile dos Campeões. Candidatos em potencial devem pelo menos ser selecionados entre todos os jogadores 28 anos Homens envelhecidos que se distinguiram a nível desportivo e técnico.

consulte Mais informação: Golden Foot 2022, as cinco pérolas de Lobo: o encantamento de Sergio Ramos com gol

O início de uma carreira inesquecível: uma introdução ao Sporting Lisboa

Cristiano Ronaldo no Sporting Lisboa

Depois de treinar na Academia da Juventude Jogo Lisboao 17 anos cristão Ronaldo Convence Laszlo Poloney, então treinador do time principal, para apresentá-lo aos profissionais. o Introdução Vai com verde-branco 29 de setembro de 2002 Em caso de falha externa vs. Praga. Depois disso, ele marcou seus dois primeiros gols 7 de outubroDurante a partida do campeonato contra Morrence. em temporada 2002-2003 Vencedora Prêmio Alimentos de Ouro 2020 Controvérsia em geral 31 partidas Decorado 5 golsIsso é suficiente para convencer Manchester United Para desembolsar mais ou menos 13 milhões de libras à sua etiqueta.

Contando a chegada do futebol: a primeira aventura no Manchester United

Atravessando o Canal, nosso herói obedece imediatamente às ordens do escocês Alex. FergusonTécnico Manchester United a partir de 1986. Apresentação de Cristiano Ronaldo Com uma camisa demônios vermelhosbem como em Liga PremiadaAcontece em 16 de agosto de 2003 Durante a partida contra Bolton. Um mês depois, o 1 ° de outubroOs portugueses estreiam-se na fase de grupos Liga dos Campeões contra isso Stuttgart. Exatamente um mês depois, CR7 Ele marcou seu primeiro gol em solo britânico em uma partida do campeonato contra Portsmouth. Apesar de seu primeiro período se acostumar com os mancunianos, o craque lusitano se tornaria o protagonista de uma brilhante temporada de estreia, culminando na vitória. A Copa FA: vs. na final Millwall, Vencedor do Golden Foot 2020 Contribui para o sucesso com networking. Depois de uma temporada disso Unido Contra sai derrotado nos pênaltisArsenal Nas finais Copa NacionalOs portugueses contribuem para a conquista Copa da Liga do 2005-2006 vs Wigan. No entanto, a temporada é marcada por uma série de desentendimentos entre CR7 E seus companheiros de equipe, especialmente Wayne Rooney.

Cristiano Ronaldo durante sua primeira aventura no Manchester United

a Estação 2006-2007 Acaba sendo a primeira encruzilhada na carreira de Cristiano RonaldoEle consegue alcançar e cruzar as alturas pela primeira vez 20 gols Durante a temporada e conquistou seu primeiro Campeonato Inglês com a camisa Manchester United. No mesmo ano, descobriu seus primeiros alvos Liga dos Campeões Durante a partida das quartas de final contra Roma. Uma consagração segura do vencedor da edição 2020 do Pé de Ouro está chegando em temporada 2007-2008Ano de alcançar alturas Um total de 42 gols e contribui para o sucesso Liga dos Campeões: Ganhou a final nos pênaltis Chelsea Foi o português que abriu o marcador e falhou o remate de grande penalidade. No mesmo ano, conseguiu Bola dourada. Ganhou mais dois títulos nacionais consecutivos (2007-2008 E 2008-2009) Aquilo é um Mundial de Clubes (2008), dois Escudo Social (2007 E 2008) Aquilo é um Copa da Liga (2008-2009), folhas lusitanas i demônios vermelhos vir Real Madrid.

Uma visita ao Olimpo das celebridades: Real Madrid

Ben seguiu com um acordo 94 milhões de euroscristão Ronaldo Cheira a razão Real MadridEle começa 29 de agosto de 2009 vs Deportivo La Coruña: Nesta ocasião, ele marcou seu primeiro gol no Real Madrid com um pênalti. Ele percebeu isso depois de uma primeira temporada 33 gols Lado de dentro 35 aparições, CR7 Seu companheiro terá sucesso sob a orientação de José MourinhoPrimeiro o Copa do Rei (Decidir um gol na prorrogação na final adversária Barcelona) é em 2011-2012Seu primeiro Campeonato Espanhol. em temporada 2012-2013 Vencedora Pé de Ouro 2020 Sua segunda vitória Bola douradaTambém sua primeira vitória Supercopa da Espanha com Merengues.

Cristiano Ronaldo no Real Madrid

Após a substituição de Carlo no banco Ancelotti Ao custo de MourinhoO herói vencedor Real Madrid Não desistir, pelo contrário. Ganhou a Taça Nacional novamente 24 de maio de 2014 O dízimo do capital foi ganho Liga dos Campeões Dentro Derby vsAtletico MadridNisso CR7 Marcou o pênalti final 4-1. Devido à conquista europeia, Vencedor do Golden Foot 2020 Terceira vitória Bola dourada Em negócios. Temporada arquivada 2014-2015Neste eu Brancos Relate apenas o sucesso de Supercopa da UEFA E Mundial de ClubesMonopólio Real Madrid Por Zinedine Zidane: Le Merengues Tem sucesso, tropeça 2015 E isto 2018Três Liga dos Campeões Consecutivo, vs. respectivamente Atletico Madrid, Juventus E Liverpool. Este último seria o último troféu conquistado pelo português com a camisa espanhola.

CR7 chega à Itália: os anos na Juventus

o 10 de julho de 2018 Nosso cristão Ronaldo Chegando oficialmente Juventus Mais de uma quantia 100 milhões de eurosÉ a compra mais cara da história Uma liga. O português estreou-se na Juventus 18 de agosto Dentro Combine vs Cevo Veronamarcou seus primeiros gols contra Sassuolo o 16 de setembro. Ele foi imediatamente decisivo durante a temporada: marcando gols que decidiram o desafio Supercopa da Itália vs MilãoAnuncia seu primeiro troféu em País bonito. No fim do ano, Vencedor do Golden Foot 2020 contribuirá significativamente para o sucesso EscudeteOitavo consecutivo para o Turinese.

Cristiano Ronaldo na Juventus

em temporada 2019-2020O primeiro de Maurício Sari Condutor Juventuscristão Ronaldo Ele continua a melhorar sua contagem de gols individuais no campeonato italiano: o reconquista EscudeteOs portugueses vão terminar o ano com Ben 37 gols Lado de dentro 46 aparições Total. em temporada 2020-2021Durante isso, os Bianconeri se retiram do papel Campeões da Itália A favor dos concorrentesentreVencedora Golden Foot 2020 será colocado Seu segundo na vitrine Supercopa da Itália (Ganhou 2-0 vs Nápoles com CR7 para abrir o placar) e seu primeiro copa italiana (Ganhou 2-1 vsAtlanta) no início do próximo campeonato, o lusitano decidiu deixar a Itália Manchester United.

“Às vezes eles voltam”: Uma segunda visita ao Manchester United

Nos últimos dias de mercado do verão 2021cristão Ronaldo Volte pela manga Manchester United, clube que o lançou entre os grandes europeus. Em uma nova introdução ao i demônios vermelhosVencedora Pé de Ouro 2020 Detecta instantaneamente a rota da rede contra Newcastle United. Depois de um bom início de temporada em termos de construção, os portugueses sofreram uma queda acentuada nos desempenhos entre janeiro e fevereiro. 2022. A seca abre para seis jogos 25 de fevereiro vs Brighton. No próximo mês, o 12 de marçoMarcou um hat-trick em uma vitória em casa contra Tottenham por 3-2Graças a isso ele superou Joseph Baigan está vindo Maior artilheiro da história do futebol. Apesar da receita adequada, Ex Branco Sua primeira temporada vai acabar Sem xícarasUma situação que não acontecia desde 2010.