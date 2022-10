Governo, Berlusconi: ‘De Meloni a Am Casellatti à Justiça’. Ex-presidente do Senado: ‘O que os líderes decidirem por mim está bem’ – Política

Primeiro, ele anuncia o acordo para entregar o Ministério da Justiça a Elisabetta Casellatti, enquanto Carlo Nordio é a ideia de Giorgia Meloni. Ele então diz que “restabeleceu as relações com Putin pouco a pouco”, dizendo que a entrada da Ucrânia na OTAN significaria “guerra mundial”. Silvio Berlusconi sobe ao palco e o líder do FdI desencadeia um terremoto aos pés de um governo que luta para se formar sob o risco de lágrimas muito perigosas. O novo executivo deve ter uma matriz obviamente atlantista, encarnada por Antonio Tajani, ministro da FI.

A maioria desmorona e a oposição afunda. “A única coisa que Berlusconi pode fazer para impedir que este governo nasça é colocar uma bomba na della Scrofa…”, é a síntese paradoxal do líder da Ação Carlo Calenda. No final da tarde, ele postou no Facebook uma foto de um beijo de sua parceira Marta Fascina em uma sorveteria em Roma: “Não resisti a um crepe”. No final do dia, muitos de seus associados mais próximos passam o cabelo percorrendo as manchetes das agências. Há quem conviva com um certo dilema dentro do Forza Itália, que já se complicou com o caso de Licia Ronzulli na semana passada, fora do governo, mas eleita presidente do Senado (Alessandro Cattaneo está na assembléia). À tarde Tajani deixou uma conferência onde era esperado. E nos escritórios onde Meloni passa o dia no trabalho, o líder se esconde atrás de um “silêncio frio” em meio à perplexidade e preocupação com o aumento das intervenções de Berlusconi. Junta-se Salvini e Lega.

O acordo, assinado 24 horas antes do presencial via della Scrofa, começa a ruir quando Berlusconi chega ao Palazzo Madama à tarde para se reunir com seus senadores: “Há uma profunda amargura na Forza Italia. Do mesmo tamanho de eleitorado como a Liga, a distribuição de eleitorados uninominais nos deixou com 20 deputados e 10 senadores a menos.” Nordeo? Não, Meloni me pediu para conhecê-lo, mas há Elisabetta Casellatti, a ex-presidente do Senado, em que há concordância, absolutamente”.

Mais tarde, após a assembléia com os delegados, ele acrescenta: “Meloni disse sim a Casellatti”. Fazem parte da lista de nomeados ministeriais: “Haverá Tajani e o vice-primeiro-ministro no Ministério das Relações Exteriores, Bernini na AP, Saccani na Universidade, Pichetto em Meio Ambiente e Mudanças Ambientais e Casellatti na Justiça”.

Mas Nordeo é o tecnocrata que quer entregar a justiça a Meloni, e Casellatti parece destinado a reformas: “O que os líderes vão decidir – esclarece o ex-presidente do Senado – está tudo bem para mim”. Enquanto isso, a saída de Berlusconi é vista como uma falha organizacional, até mesmo segundo aliados. “Acho que ele expressou seu desejo simplesmente porque anunciar ministros não é apenas inadequado, mas também desrespeitoso do ponto de vista institucional”, admite o líder político de Noi Moderatti, Maurizio Lupi.

As palavras de Berlusconi aos delegados provavelmente criarão outro problema. “Os ministros russos disseram que já estamos em guerra com eles porque estão dando armas e financiamento à Ucrânia – fundamentado em um áudio – mas estou muito, muito preocupado. Reestabeleci um relacionamento com o presidente Putin. Um pouco, “um pouco demais, quero dizer, no meu aniversário ele me comprou vinte garrafas de vodka e muito mais. Ele enviou uma carta bonita. Respondi com garrafas de Lambrusco e uma carta igualmente doce. Fui declarado o primeiro de seus cinco. Amigos verdadeiros”.

À noite, a FI esclarece que a “posição” do partido e do seu líder sobre os conflitos ucranianos e as responsabilidades russas “está, como todos sabem, em consonância com a posição da Europa e dos Estados Unidos, e foi reafirmada ao público.” ocasiões. . Nunca houve e nunca houve margens de ambiguidade.” Mas não é certo que isso seja suficiente para reduzir a incidência.