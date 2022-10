MSC para Rimorchiatori Mediterranei e venda para Gip Fund toma forma

A hipótese de que o Rimorchiatori Mediterranei passará (mais) para as mãos do Msc no futuro está ganhando cada vez mais forma e consistência.

Financiado pelo MF-Milão Hoje revela que eles decidiram se juntar ao fundo de infraestrutura Global (e não uns contra os outros) para ter uma participação majoritária na empresa de reboque portuário controlada pela Rimorchiatori Riuniti e de propriedade (35%) da Deutsche Asset Management (Deutsche Bank). A Infrastructure Partners (ZIP) e o MSC Group, Terminal Investments Limited (braço de terminais e portos da MSC que administra docas em todo o mundo, inclusive na Itália), são duas empresas que já são parceiras.

O conselheiro Lazard – responsável pela gestão do processo – poderia, portanto, receber uma oferta conjunta para assumir as ações da Deutsche Asset Management, é claro, mas também as ações (total ou parcial) das famílias de acionistas Delle Piane e Gavarone, permitindo assim novos investidores. Capturar a maioria. A chance de trocar de mãos é de 100%.

Os tempos podem ser curtos, pois várias fontes falam de um acordo quase imediato, então Msc (como consultor da Pwc) tem o direito exclusivo de lidar com a entrada no Remorciatori Mediterranei, deixando outras partes interessadas ‘esperando’, como Icon e F2i Fund.

No último exercício financeiro (2021) o Rimorchiatori Mediterranei fechou com um lucro líquido de 25 milhões de euros (um aumento em relação a um lucro de 11,3 milhões em 2020) e o resultado das subsidiárias aumentou de 19,4 milhões para 30,9 milhões de euros em 2020. . Em particular, Rimorchiatori Augusta lucro do ano passado 10,1 milhões de euros, Rimorchiatori Riuniti Porto di Genova 5,3 milhões, Rimorchiatori Salerno 703 mil, Tug Malta 3,5 milhões, Ravenna Sers 7,1 milhões, prejuízo de Stadt Sjotransuros norueguês 5 mil. E a colombiana Agustia Gran Colombia e a portuguesa Guiana Lda também ficaram ligeiramente fechadas.

8 milhões da Remorciatori Augusta, 5,1 milhões da Duc Malta, 10 milhões da Ceres, 8,3 milhões da Remorciatori Porto de Genova, 400 mil euros e 135 mil euros da Guiana Portuguesa com base em dividendos pagos à empresa-mãe Remorciatori Mediterani. Subsidiária Rimorchiatori Napoletani (Grupo genovês acima de 8%). Do lucro de 25 milhões de euros registrado em 2021, 20 milhões foram distribuídos aos acionistas como dividendos.

Também, há vários meses, “decorrem negociações para a Remorciatori Mediterranei entrar nas ações da Epinozul, empresa angolana que presta serviços de reboque portuário no Porto de Luanda. A operação – diz – prevê a compra de ações majoritárias detidas na holding maltesa.