Premier League – Cristiano Ronaldo-Manchester United: Acabou mesmo, ele vai para o balneário antes dos 90′

Houve uma época em que havia uma união entreE isto. O português estava no auge de sua carreira, mas o United-bis não riu inteiramente de CR7. Especialmente comCondutor, com frequência e vontade no banco com os portugueses. Isso também aconteceu no jogo do meio da semana contraa partir de O United venceu por 2 a 0 , no domínio real para hosts. Cristiano Ronaldo, no entanto, não participou da festa do United por um segundo, deixando o ex-técnico do Ajax no banco. Irritado com isso, ele decidiu ir para o vestiário antes do final do jogo. Ainda não são 90’… um sinal claro de que o caso de amor (com o clube) acabou e aquele com o técnico nunca começou. Uma pequena visão em comparaçãoacorda Bola de Ouro em Paris Na segunda-feira anterior. Precisamente Benzema, em anos anteriores, foi O sparring de Ronaldo . um tipo de ““. No entanto, hoje, Ronaldo vai tristemente para o vestiário antes do final do jogo.