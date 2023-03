“Não aceitamos nenhum pedido de resgate”- Corriere.it

Uma nota da Ferrari diz: «Ferrari SpA é uma empresa italiana de propriedade integralRecebeu recentemente uma nota de recuperação referente a alguns detalhes de contato de seus clientes». Ele continua: “Ao receber esse pedido, imediatamente iniciamos uma investigação em colaboração com a empresa líder mundial em segurança cibernética. Avançar, Informamos as autoridades competentes Esperamos que eles façam o possível para investigar mais. De acordo com a política da empresa, a Ferrari não aceitará nenhum pedido de resgate – como ainda está escrito – A aceitação de tais pedidos financiaria atividades criminosas Ele também permite que os agentes de ameaças implantem seus ataques.

O comunicado continua com uma nota aos clientes: “Acreditando que o melhor curso de ação é informar nossos clientes, notificamos nossos clientes sobre a possível divulgação de seus dados e a natureza do evento. A Ferrari leva muito a sério a questão da confidencialidade de seus clientes e entende o significado do que aconteceu. PARAFizemos parceria com especialistas para fortalecer ainda mais nossos sistemas, em cuja solidez confiamos. Também podemos confirmar que a violação – conclui a nota – não teve impacto nas operações da nossa empresa.