Trevisani: “Nem sempre culpamos Leo, ninguém é bom o suficiente em Udine”

Sandro Sabatini também falou sobre o jogador português

Sempre no estúdio Mediaset durante o programa pressionando exibido Itália é um Também falou outro famoso jornalista: Sandro Sabatini. Ele também deu sua opinião sobre o campeonato subhead que está disputando Rafael Leão E disse: “Leo está jogando mal desde o início de 2023 em Salernitana. Para mim não é por causa da nova posição em campo, é uma justificativa. Leo Ele pode estar distraído com o negócio ou já pode estar com a cabeça em outro lugarEstas foram as palavras do famoso comentarista Sandro Sabatini ontem à noite no estúdio Mediaset durante o programa pressionando Lá ele falou sobre Rafa Leo.