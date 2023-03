“A cultura é de todos”. Então Maloney silencia as acusações da esquerda

Depois de quebrar um Vinte e sete anos de silêncio entre CGIL E Palazzo Sigi, hoje o primeiro-ministro Geórgia Meloney Destrói outro dogma da esquerda italiana: o chamado “monopólio” da cultura. Na visão da República e de alguns esquerdistas, entre eles o líder da Esquerda Italiana Nicola FratoianniO primeiro-ministro teria citado “impróprio” pensador francês Ernesto Renan Primeiro mistificando seu pensamento e depois seu conceito de “nação”. Georgia Meloni, após dois dias de polêmicas desnecessárias, decidiu responder com uma Carta enviado esta manhã República.

Citação de Renan

No último dia 17 de março, deve ser comemorado Unificação da Itália, Meloni cita uma frase do pensador francês Ernesto RenanO autor, do seu ponto de vista pessoal, em “A mais bela descrição da nação ”. “Nação Renan escreve. É uma grande unidade, um referendo que se renova todos os dias e pela dimensão dos sacrifícios que fez e estamos dispostos a fazer mais juntos.” . Uma forma de celebrar e homenagear a unificação da Itália pensador francês.

Esquerda ataca Meloney

Apenas algumas horas se passaram, levando à esquerda Nicola Fratoianni, aproveita a oportunidade para atacar o primeiro-ministro e reivindicar o monopólio da cultura. Secretário de Deixe o italianoDesprezo pelo sarcasmo, os comentários da postagem de Georgia Meloney: “Ele realmente deveria se lembrar do teórico da raça ariana e do racismo?” . Nada pode ser feito: os esquerdistas fazem de tudo para afirmar superioridade moral sobre seus oponentes políticos. Politizando a cultura Ataque o executivo de centro-direita. Filme normal, assista e reveja. e d em colunas RepúblicaJornalista e escritor de opinião, Conrado Agias, não é menos. A manchete do editorial é um alerta para Georgia Meloney e o governo que ela lidera: “Mãos de Ernest Renan”. Geórgia Meloney – Agias diz – Isso quase fez dele o epítome do nacionalismo. Eu protejo Ernest Renan dos rebocadores que o puxaram para lá e para cá, inserindo-o rude e indevidamente em controvérsias políticas.

Resposta do primeiro-ministro