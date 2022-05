Ucrânia, Tracy na Casa Branca, com o compromisso de Biden com a paz – política

“Durante a reunião no Salão Oval, Joe Biden e o primeiro-ministro Mario Draghi enfatizaram seu compromisso de manter a paz apoiando a Ucrânia e impondo sanções à Rússia”, disse a Casa Branca em comunicado. “Todos os canais devem ser usados ​​para a paz, para um cessar-fogo e o início de negociações confiáveis”, disse Tracy. Os dois líderes discutiram segurança alimentar e atividades energéticas e se comprometeram a trabalhar juntos na crise global. “Putin queria nos separar e falhou”, disse Drake.

As conversas entre os dois líderes duraram cerca de uma hora e meia.

“A paz é o que os ucranianos querem, não o que os outros querem.” Segundo relatos de fontes italianas, o primeiro-ministro Mario Draghi fez as declarações durante uma entrevista com o presidente dos EUA, Joe Biden, na Casa Branca. Biden, segundo as mesmas fontes, teria dito “concordo”.

“Haverá uma longa guerra na Ucrânia, devemos estar preparados”. Um porta-voz da Casa Branca confirmou as acusações. “Acreditamos que Putin tem mais ambições”, disse ele.

“Putin queria nos separar, ele falhou”: Assim fez Tracy em entrevista a Joe Biden. A guerra na Ucrânia trará grandes mudanças na Europa. “Aprecio uma coisa sobre você, seus esforços para unir a OTAN e a UE desde o início e você foi bem-sucedido. Era difícil acreditar que eles andavam de mãos dadas, era mais provável que se separassem, mas você conseguiu fazê-lo . Eles estão se movendo em uníssono”: Joe Biden no Salão Oval Mario disse a Tracy.

“Estamos unidos na condenação da ocupação da Ucrânia. “Nossos países estão fortemente unidos e a guerra na Ucrânia fortaleceu ainda mais sua união.” “Na Itália e na Europa, as pessoas querem o fim desse massacre, dessa violência, dessa carnificina. As pessoas pensam que podemos fazer algo para trazer a paz”, acrescentou Draghi.

A reunião entre o presidente dos EUA, Joe Biden, e o primeiro-ministro Mario Draghi contou com a presença da embaixadora em Washington Mariangela Zaphia, do conselheiro diplomático Luigi Matteolo, do general do Exército Luigi de Liverano e do economista Francesco Kiavasi. A Casa Branca disse em um comunicado. Do lado dos EUA, a secretária do Tesouro Janet Yellen, a vice-secretária de Estado Wendy Sherman e a conselheira da Casa Branca para Assuntos Europeus Amanda Slot. Yellen e Draghi se conhecem e se respeitam há mais de dez anos, e amanhã, no Atlantic Council, o secretário do Tesouro dos EUA entregará ao primeiro-ministro o prêmio de ‘Melhor Político do Ano’.

A cooperação da Itália é essencial: Biden disse. “Uma União Européia forte é do interesse dos Estados Unidos”, explicou. A Itália e os Estados Unidos “têm uma longa história de relações compartilhadas”, acrescentou, acrescentando que “muitos ítalo-americanos nos Estados Unidos têm orgulho de sua ascendência”. E o início de negociações credíveis”, disse o presidente do conselho.

“Estamos prontos para uma solução diplomática na Ucrânia Não vemos nenhum sinal de que a Rússia queira se envolver nesse caminho. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse em resposta a uma pergunta do primeiro-ministro italiano Mario Drago sobre a retomada dos esforços de paz durante conversas com o presidente dos EUA, Joe Biden, em Washington hoje.

A chegada dos dragões