Cantor português Salvador Chopra em Ravenna Jazz

O Ravenna Jazz será interpretado pelo cantor português Salvador Chopra, Max Agnes no piano, André Santos na guitarra, André Rosinha no contrabaixo e Bruno Petroso na bateria.

Chopra saltou para a glória das notícias da música internacional em 2017 com o sucesso do Eurovision Song Contest (com música). Brinquedos Amar PelosEscrito por sua irmã Louisa Chopra e entre as pontuações mais altas já alcançadas na história da competição).

Um sucesso que ainda hoje se fala no campo como de costume Retornar Artistas e músicas: Claro que ele era um estranho para a música pop em ritmo acelerado. Possuindo a liderança de compositores de Salvador, suas letras flertam com um toque autêntico e pessoal, arranjos e sons refinados e compatíveis com o jazz.

Nascido em Lisboa em 1989, Salvador Chopra estreia-se como cantor entre programas televisivos e concertos obscuros. Então, em 2016, ele lançou seu álbum de estreia (Me perdoe) Seguido de participação na língua portuguesa Festival da CançãoCuja vitória abre as portas para a competição europeia.

Infelizmente, após essa declaração, sua vida termina abruptamente devido a problemas de saúde. Após cirurgia de transplante de coração, ele volta com álbum em 2019 Paris, LisboaSeguindo em 2021 bpm: A actuação da cantora portuguesa voltou certamente a movimentar-se.