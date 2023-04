O técnico da Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo, decidiu

O compatriota de Cristiano Ronaldo se juntou ao banco da Arábia Saudita como o próximo treinador foi nomeado.

chegada Cristiano Ronaldo Na Arábia Saudita, ao lado do Al Nasr, mudou completamente o futebol saudita. A Saudi Pro League conquistou mais um prémio após a chegada dos campeões portugueses. CR7 também tem mais poder nas decisões da confederação, que tem prometido investimentos importantes para desenvolver ainda mais o campeonato e a seleção. O técnico da França, Renard, será substituído pelo compatriota de Ronaldo.

Excelente trabalho Hervé Renard MotoristaArábia Saudita Não passou despercebido. Aliás, o treinador conseguiu uma vitória histórica frente à Argentina no Mundial e lutou até ao último minuto para conseguir o acesso aos oitavos-de-final. Depois de uma reafirmação inicial no comando da seleção árabe, o técnico francês decidiu há algumas semanas interromper o relacionamento com a demissão oficial. Com base neste resultado, surge a oportunidade de treinar a seleção francesa feminina.

É por isso que, agora, O Seleção da Arábia Saudita Ele está sem um comissário técnico. Os gerentes têm trabalhado para identificar um substituto ideal para Renard. A ajuda pode vir Cristiano RonaldoO campeão português está pronto para propor à federação a contratação de um compatriota.

Último mercado de transferências: aqui está o novo treinador da Arábia Saudita

Novos anúncios estão chegando sobre o nome do próximo Treinador da Arábia Saudita. A seleção nacional procura um técnico experiente que possa seguir os passos de Renard, que renunciou há algumas semanas para aceitar a proposta da federação francesa de lhe entregar as chaves da seleção feminina.

Alvo, agoraArábia Saudita Um técnico altamente experiente deve ser contratado. De acordo com os últimos rumores mercado de câmbioUma ajuda importante pode vir Cristiano Ronaldo. Na verdade, ele está jogando pelos campeões portuguesesAl Nasser. Sua imagem chocou todo o movimento futebolístico saudita, que, graças ao CR7, ampliou seus horizontes.

Então esse é o guia Seleção da Arábia Saudita Pensa-se no compatriota de Cristiano Ronaldo ou Jorge Jesus. O português está atualmente no Fenerbache, mas pode deixar a Turquia no final da temporada para aceitar uma oferta da Confederação Árabe.

Próximo técnico da Arábia Saudita é George Jesus

Jorge Jesus, ex-treinador do Flamengo e do Benfica, é o favorito para substituir Hervé Renard. láArábia Saudita O técnico de 69 anos escolheu o treinador português, que já tinha manifestado interesse numa oferta da Confederação Saudita de Futebol. Um jornal português noticiou Em Bola.