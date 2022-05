Câmara rejeita reforma presidencial

A Câmara desistiu da reforma Presidência Apresentado pelos irmãos da Itália. De fato, 236 votos a favor das emendas repressivas do M5S, 204 contra e 19 abstenções.

Os deputados Giallorossi do Pd, M5S e LeU, juntamente com o ex-Grillini da Alternativa e outras forças menores de centro-esquerda, votaram a favor de emendas que bloqueiam o caminho para a presidência, enquanto os representantes do italiano Viva não votaram. O inimigo 204, por outro lado, veio da centro-direita, que defendeu perfeitamente uma de suas batalhas históricas. A reforma do FdI é, de fato, filha da intuição política de Silvio Berlusconi desde 1995. Hoje, um após o outro, a Itália é apresentada com todos os artigos-chave sobre essa reforma como o quadro constitucional atualmente em vigor. A França tem um primeiro-ministro, mas o chefe de Estado é eleito diretamente pelo eleitorado.