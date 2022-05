FIM JuniorGP: Jovens Talentos Italianos Melhores Heróis do Estor – Notícias

Nos círculos portugueses Em EstorA temporada 2022 começou neste fim de semana FIM Jr. G.P.. As jovens promessas que sonham em entrar no Mundial foram disputadas nas três classes, sendo os Italian Raiders os heróis absolutos na maioria das corridas e novos rostos no pódio no topo da etapa. Aqui está o que aconteceu na ETC, Moto3 e Moto2 no fim de semana.

ETC: Pogio e Pini no palco pela primeira vez Tanto no segundo ano da European Talent Cup, Eterdo Pogio E Guido Bini Eles deram show nas duas corridas realizadas na rota portuguesa. Espanhol é o protagonista absoluto de uma aula reservada para muito jovens Joel EstepanO porta-estandarte da equipe Asper, que Um bis marcou, mas dois talentos italianos da FMI terminaram a corrida 1 em segundo e terceiro, respectivamente. AC Racing Team Bishop depois replicou tudo na Corrida 2 Cruzando a linha de chegada novamente em terceiro lugar, Mas uma penalidade por limites de pista o levou ao quarto lugar Atrás do Dinamarquês e Salmela, com o já citado Estephan ainda na frente de todos. Em vez disso, a segunda bateria para “Dodo” Pogio terminou em um acidente Fabiano Fiacabrino Ele não conseguiu se classificar para as duas corridas principais que terminaram o fim de semana com o sexto lugar na última chance. Vá para o arquivo de crossover MetSeller CIV fornecido pela Motosprint: É isso Moto3: Buasri venceu surpreendentemente, Farioli entre os dez primeiros

Resultado surpreendente em uma única corrida de Campeonato Mundial Júnior de Moto3Onde está O holandês Povari da Tailândia venceu. José Antonio Ruda (melhor protagonista do rookie na primeira volta) cruzou a linha de chegada, mas uma penalidade por cruzar a pista na última volta o colocou em segundo lugar atrás do piloto asiático. Equipe de Talentos. David Salvador terminou a etapa, à frente do colombiano David Alonso, que foi apontado por todos como o favorito para a disputa do título deste ano. READ O advogado pede ao motorista do trator para arquivar A corrida dos pilotos italianos também foi boa: quanto melhor Filippo Farioli, oitavo Sob a bandeira quadriculada, com os quadris Luca Lunetta em pontos, 13º após boa recuperação Continuação do contacto com David Almanza. A um passo de 15 Alessandro Morosi, 16ºEles terminaram em 22º e 23º Pascual Alfano E Matia Wolby. Cabrini e Barley: “O troféu feminino é ótimo, mas queremos que os meninos ganhem” Moto 2: dobradinha de Tulovich, Rado no palco