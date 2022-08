Piero Ângela morreu. Filho Alberto: “Boa viagem pai”

está morto Piero Ângela. O anúncio veio com um tweet do filho Alberto. Uma foto sorridente e uma mensagem: “Boa viagem pai”. Ângela Ele tem 93 anos.

Paixão e tenacidade. As duas palavras parecem contraditórias, mas fazem parte da persona de Piero Angela, popularizada pelo senhor da TV. Quark, O super quark, fez gerações de espectadores descobrirem a ciência. Dos dinossauros e os segredos do corpo humano, dos climas loucos às descobertas da neurociência. Partiu aos 93 anos, com o testamento em que vivia.

Uma coluna de serviço público

“Fizemos muitas viagens em família”, disse seu filho Alberto, “mas as melhores histórias eram as histórias de seu pai, suas aventuras: ouvi-lo era como ler Salgari. No horário nobre: ​​é uma tradição”. Os sessenta e cinco anos de Roy como pilar do serviço público.

Historia de vida

Piero Angela nasceu em Turim em 22 de dezembro de 1928, seu pai, um psiquiatra, foi uma figura proeminente na resistência antifascista, que hospitalizou e salvou dezenas de judeus em sua clínica em San Maurizio Canavese (Israel agradeceu-lhe com o título de Justo entre as Nações) “Vi em casa, no meu pai, a tradição do velho Piemonte: ser modesto, sóbrio e não se exibir”.

A chegada de Roy

Em 1952, aos vinte e quatro anos, pôs os pés na sede da rádio de Turim após uma audição para colaboradores. “Eu estava estudando engenharia no politécnico”, disse ele República façam Dario Cresto-Dina “Mas realmente a ambição era fazer música. Piano. Senti a beleza da América, estávamos no pós-guerra, me apaixonei pelo jazz. Em 48, com a ajuda de um professor do conservatório, consegui um visto temporário. Vá para Nice ouvir Louis Armstrong”.

Da música ao jornalismo

Deixe a música para a imprensa e a aventura começa Gigi Marsico, Mario Bogliotti, Enzo Tortora, Furio Colombo, Ambiente Humberto, Gianni Vattimo. Angela realiza serviços em um Fiat Giardinetta bem equipado. Em 1968 Fabiano Fabiani Ele o convida para Roma para sua estreia na televisão. Correspondente de Paris, depois de Bruxelas, alternava ancorando o noticiário das 13h30. Andrea Barbato.

Alunagem

Uma queda de energia ao ser enviada à NASA para seguir os preparativos para o pouso na lua dos EUA. Ele é fascinado pela máquina perfeita da empresa, a sala de controle, os cientistas que trabalham nos bastidores: sua nova vida começa a partir dessa viagem e, quando retorna à Itália, parte com a notícia.

A era dos “quarks”

Revelação de novo caminho, começa a trabalhar em documentários. “Em vez de dez notícias por dia”, lembra, “desde então venho relatando uma a cada dois anos. O primeiro documentário foi sobre genética, que é uma ciência”. Tudo começa em Roy 1 na primavera de 1981: reinterpretado através das notas da reinterpretação de Bach da ária na quarta corda. Os cantores de swinginiciado QuarkUm dos programas de divulgação científica mais antigos e bem-sucedidos.

Popularizador

Pyro Angela simplesmente explica as maravilhas científicas e os segredos das células de uma forma digna. Em sua sala de TV – onde a tradição se casa com a tecnologia 3D – ele convida os cientistas mais importantes. Um engenheiro fracassado (nunca se formou), torna-se uma pessoa conhecida e famosa: viaja pelas escolas, publica cerca de trinta livros, títulos honoríficos (oito), prêmios recebidos não são contados.

Senhor de Auditoria

Ao longo dos anos, enquanto a TV se tornou cada vez mais agressiva, o homem de Auditel, o inimigo sensacional, não traiu seu estilo: a moderação. “Sou um membro da família que tenta simplificar coisas complicadas”, explicou. “Minha linguagem está do lado do público, o conteúdo está do lado dos cientistas.” Não é surpreendente Um dos fundadores do Comitê Italiano para o Controle de Reivindicações sobre o Paranormalo CicabInvestiga a existência real de supostos fenômenos paranormais.

“Raspar é um verbo ofensivo.”

O público, principalmente o jovem, tem um vínculo muito forte com ele, pois ele sempre divulga informações em campo, atende os alunos e o recebe como uma estrela do rock mesmo depois de anos. Quando o verbo “sucatar” fica na moda, com a graça típica, diz: “Meu corpo é como um carro: o motor pode ter 80.000 quilômetros, mas o motorista tem apenas 45 anos. O único jeito é não envelhecer. Ser ativo.

“Estou sempre em competição”

Ele sempre lia e perguntava, e a curiosidade era a força motriz que caracterizou sua vida e seus interesses. Há alguns anos, ele respondeu a quem lhe perguntava por que não desistia: “Estou sempre competindo e não tenho contrato com Roy há vinte anos. Se os shows vão mal, duram um ano. , Adeus, terminei. Espectadores: Dezenas de tweets e mensagens de texto para mim para especiais do cérebro. Chegou. É difícil fazer e ouvir TV, há muito a oferecer”.

A Roma de César e Augusto

Com abril de 2016 Paco Lanciano Há um instinto de dizer A Roma de César e Augusto Sua voz orientadora Viaje em fóruns, em dois caminhos, graças ao uso de tecnologias de ponta, você pode descobrir os locais que se originaram na Roma antiga. Ele se orgulhava disso: “Houve até uma abertura Fórum de César Uma passarela e isso permitia que todos, mesmo os deficientes, entrassem literalmente na Roma antiga com a ajuda de um elevador. Não apenas para desfrutar como espectadores, mas também para ser protagonistas de uma jornada dentro do fórum. E 180 mil visitantes pagantes são o resultado de todo o processo”.

Esposa e filhos

A sabedoria é a sua imagem, e a sua mulher Margherita, com quem partilha a vida, as viagens, os interesses. Ela nunca fez uma sessão de fotos, mas viajou o mundo com o marido e os filhos Christine e Alberto – eles seguiram os passos do pai. “O melhor legado que os pais deixam aos filhos é o conhecimento, a educação”, disse Angela. Seus pais o agradeceram junto com os milhões de telespectadores que o seguem na TV.