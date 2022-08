PSG Montpellier 5-2, gols e destaques da Ligue 1. Introdução com golo para Renato Sanches

O gol de transferência perdido do Milan na goleada de 5 a 2 do PSG sobre o Montpellier foi a assinatura: o português entrou na final no lugar de Verratti e marcou prontamente com a assistência de Neymar. Cinco gols da equipe de Christophe Gaultier: Mbappé e Neymar fizeram dois.

Olhando para a reportagem do jogo entre PSG e Montpellier, os torcedores do Milan não vão sentir falta do autor do último gol: Renato Sánchez foi muito procurado por Maldini e Massara. Por fim, o português foi parar em Paris, onde encontrou Christophe Gaultier, que se estreia este sábado no Barco de Principe. Sánchez entrou aos 86 minutos para substituir Marco Verratti e dois minutos depois já comemorava seu primeiro gol com a nova camisa. Um cruzamento de Nueno Mendes foi de pé esquerdo do português, que já havia marcado um gol na segunda bola jogada. Uma vitória clara para os parisienses, que colocaram o segundo “Manita” depois do primeiro lugar em Clermont em sua estreia na Ligue 1, marcando dez gols em duas jornadas do campeonato. O PSG já tinha saído em vantagem graças a um autogolo de Falaye Shako aos 39 minutos após cruzamento de Mbappé após o francês ter um pontapé de grande penalidade defendido pelo guarda-redes Omlin do Montpellier aos 23 minutos. Gol de Neymar antes do intervalo: O brasileiro converteu um pênalti marcado por voleio na área após um número alto de Messi. O quarto gol parisiense de Neymar foi um cabeceamento de Hakimi da direita. Um gol de Mbappé e de Renato Sanchez após o 1 a 3 de Kasri para completar a conta. Agora apenas um antigo gol do Milan.