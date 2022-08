O clube rejeita os portugueses

a Estação Manchester United Duas derrotas consecutivas nos dois primeiros dias da estreia. Em meio a problemas em casa demônios vermelhos Relacionado com o futuro Cristiano Ronaldo, os portugueses estão insatisfeitos, mas ao mesmo tempo lutam para encontrar novas acomodações. Nas últimas semanas, o nome de Ronaldo foi associado ao Napoli. Mas, nas últimas horas, surgiu uma notícia surpresa de que existe a possibilidade de uma revisão CR7 na Série A.

LISBOA, PORTUGAL – 05 DE JUNHO: Cristiano Ronaldo de Portugal reage durante a partida do Grupo 2 da Liga das Nações da UEFA entre Portugal e Suíça no Estádio José Alvalade em 05 de junho de 2022 em Lisboa, Portugal. (Foto de Carlos Rodriguez/Getty Images)

Segundo relatos de Corriere dello SportNo entanto, o mercado de transferências ocorreu nas últimas semanas de junho Inter Poderia ter virado a mesa. Aliás, segundo a fonte, a ligação veio do Inter Jorge MendesNa verdade, para examinar o terreno, Milão, para Cristiano Ronaldo. Esta escolha teria recaído sobre ambas as equipas da capital lombarda, apreciada Ronaldo O mesmo, especialmente porque eles jogam Campeões.

MendesNo entanto, talvez um tanto surpreendente, recebeu uma “Não”Por causa dos custos proibitivos, uma imagem deve ser proposta apenas para a contratação 24 milhões de euros líquido por ano. Além disso, depois de deixar a Itália em agosto passado, entre Ele não pôde aproveitar Mandato de desenvolvimentoPortanto, o salário bruto teria sido na casa dos milhões Pelo menos o dobro. Para os Nerazzurri e a maioria das equipes, a operação é praticamente impossível.