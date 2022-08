Como último recurso, foi pedido a Diego Pinto. Mas ele deve se apressar

© Foto de Marco Rossi Mercanti

O fechamento do mercado de transferências de verão se aproxima na quinta-feira, 1º de setembro. Faltam mais duas semanas Diretores esportivos que gostam de dias de paixão para atingir metas definidas para definir as atividades recentes de entrada e saída.

O protagonista será o GM em casa em Roma Diego Pinto. O treinador português foi muito activo nesta sessão, dando aos adeptos dos Giallorossi Dybala e Wijnaldumsem esquecer Madic, Selig e Svilar. Até agora, é difícil criticar seu trabalho, mas antes de dar um veredicto firme, pergunte a Thiago Pinto Um último recurso.

O tema principal está relacionado Sub-AbraãoEle responde ao nome Andrea Belotti. Roma o tem há semanas, mas tem um lugar para liberar antes de fechar e é o suspeito número um Shomurotov. O uzbeque é procurado pelo Bolonha, mas eles querem comprá-lo em seus próprios termos, ao contrário do clube Giallorossi. Um impasse que dura vários dias e compromete a receita Galo.

O último evento seria um golpe difícil de engolir. Belotti é um atacante que marcou 106 gols em números da Série A, o que o torna um suplente muito confiável de Abraham, e nessas condições (agora ele está liberado), encontrar um perfil melhor não é fácil.

Embora ainda não tenha contrato com a Roma, Já sentiu falta de Belotti contra Salernitana. Aos 68′ Mourinho decidiu dar um respiro a Abraham, terminando a partida sem uma pitada de ataque, um futebolista em forma que conseguia pegar a bola pelas costas e levar o time. Todas as características de Belotti, fixo Durante muito tempo, Diego Pinto teve de ser o epítome Além do altar Antes que ele fique impaciente e se case com outra causa.

Além disso GaloO GM português está encarregado de dar mais um Guardião Em Mourinho. A este respeito, porém, há um pouco menos de urgência, uma vez que Roma já tem quatro centrais e pode-se esperar até as últimas horas para obter reforços suficientes em termos aceitáveis. Nesse sentido, os nomes em circulação são sempre os mesmos Bailey em Zagadouatravessar Akanji, Gabriel e Lindelof.

Ao mesmo tempo, a renda, finalmente, Thiago Pinto também precisa trabalhar nas saídas. Eles já se despediram Perez, Villar, VeratoutMas muitos jogadores como Shomurotov ainda devem ser mantidos pelas razões mencionadas acima Kluivert (perto de Fulham), Diawara, Calafiori, Riccardi, Boa, Pianda, Coric. Em suma, serão dias intensos para Thiago Pinto, que terá que trabalhar dia e noite para fechar o mercado que já o via como um grande protagonista. Mas ele deve se apressar.