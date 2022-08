Corona vírus na Itália e no mundo: notícias de hoje 19 de agosto e boletim de casos covid

Os peixes foram capturados na cidade portuária de Xiamen, China

14h30 Seguindo a conhecida política de “tolerância zero”, as autoridades chinesas lançaram uma campanha de testes Covid Sobre peixes marinhos: Isso foi relatado pelo departamento de saúde da cidade portuária de Xiamen, no sul China. Escusado será dizer que a notícia provocou algumas reações mistas. “As capturas têm de ser testadas”, disse um porta-voz, e de facto o vereador confirmou o lançamento de uma campanha de testes não só para os pescadores que regressam ao porto, mas também para os peixes que apanharam. Postado nas redes sociais. , de fato, vemos swaps sendo realizados no porto de Xiamen. Nos comentários postados sob a foto, lemos: “Se os peixes são positivos, o que eles fazem, eles os enviam para centros de quarentena?”. Ainda assim, por causa de cerca de quarenta casos positivos, cerca de 5 milhões de pessoas na cidade portuária tiveram que passar por testes em massa nesta semana. Em Jimei, o governo chinês decidiu testar pescadores e peixes em julho depois de um decreto condenando o risco de tráfico ilegal de pescadores com estrangeiros em Jimei. coronavírus. Siga sua própria decisão. (Leia o artigo)