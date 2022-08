MotoGP, oficial: Pol Espargarò reinicia em pleno GASGAS

Pol Espargarò regressa ao circuito da KTM com a marca GASGAS: anúncio oficial no paddock do Red Bull Ring.

Conforme relatado há algum tempo, os primeiros anúncios oficiais do mercado chegaram ao ringue da Red Bull. Pol Espargarò voltará com as cores da KTM a partir do próximo ano, mas o fará com as cores da nova marca GASGAS que fará parte do circuito. Grupo de Mobilidade Pierer. A equipa Tech3 muda de cor e marca mas não de substância, a equipa de Hervè Poncharal quer recomeçar melhor, empregando um piloto experiente e não o habitual estreante talentoso.

Em 2019 Matikofen House assumiu a administração Kaskas Dá-lhe uma verdadeira revolução em termos de negócios e esportes. O sucesso vem com a sua chegada ao Campeonato do Mundo nas categorias de Moto3 e Moto2, e a partir de 2023 passa para o MotoGP. Tech 3 GASGAS pode ser confiável para corridas de fábrica Paulo Espergaro, retornando à sua amada marca após dois anos difíceis com a Honda. Embora Remy Gardner precise ser confirmado novamente, resta saber quem será seu boxeador.

Pol Espargarò retoma o GASGAS

Não parece haver espaço para Raul Fernandez, e a Aprilia RNF está certamente interessada no espanhol, mas KTM Ele vai pedir um milhão de euros. Uma espada de Dâmocles para Raúl, que corre o risco de sair da Premier League se a questão do contrato não for resolvida. Bit Beirer coloca o pé no chão por enquanto e atualiza a história do novo logo: “A GASGAS é uma marca de sucesso que alcançou imediatamente níveis incríveis de desempenho em campos como MXGP, Supercross, Enduro e Rally, onde conquistamos Grandes Prêmios, Grandes Eventos, Títulos Mundiais e muitos troféus.“.

O próximo passo para o lutador austríaco é conquistar o título de MotoGP, que deverá decidir o segundo título. Diretor da KTM Motorsport, Nome do bitEmbora o piloto português tenha recusado a oferta para embarcar na equipa satélite, Miguel não escondeu a vontade de tentar novamente convencer Oliveira: “Mais uma chance de manter nosso Miguel Oliveira na família. Nada foi decidido ainda. Vamos esperar mais um pouco… Só podemos repetir nossa oferta“.

O piloto português está perto de assinar Aprilia RNFMas talvez tenha havido um golpe surpresa … “Pode ser um pouco mais fácil falar sobre o futuro quando ele vê a moto e o projeto – acrescentou Pete Baierer durante a conferência de imprensa de sexta-feira no Red Bull Ring. Chama-se Factory Team, e também pode ser um líder para jovens pilotos. Sim, vou receber uma nova oferta hoje“.