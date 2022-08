Unidade de crise ativada, áreas de risco »ILMETEO.it

Alerta de Tempo Severo da Defesa Civil Nacional: Unidade de Crise ativada, áreas de risco

Alerta Nacional de Defesa Civil Comunicado de imprensa

Mau tempo: Defesa Civil encontra a Unidade de Crise

Fabrizio Curcio: “Máxima atenção de todo o sistema”

De acordo com o aviso de mau tempo divulgado ontem, a área perturbada de origem atlântica que atingiu as regiões centro-norte, parte do norte e centro do país, determinou uma fase de forte instabilidade com chuva. Tempestades, mas típicas desses tipos de sistemas de tempestades, são frentes lineares de rajadas de vento violentas à medida que se estendem sobre a terra.

Com base nas previsões disponíveis, o Departamento de Defesa Civil, em acordo com as regiões envolvidas – responsáveis ​​pela implantação dos sistemas de defesa civil nas regiões em questão – emitiu um alerta de mau tempo estendendo os períodos anteriores. Os eventos climáticos que afetam diferentes partes do país podem ser determinados no resumo nacional, revisões hidrológicas e hidráulicas que podem ser consultadas no site do Departamento Nacional de Previsões e Avisos Meteorológicos (www.protezionecivil.gov.it)

O desenvolvimento de novas tempestades severas, mesmo de grande escala, é possível nessas mesmas regiões de amanhã a sexta-feira, 19 de agosto. Ao mesmo tempo, a cauda da perturbação leva a um transporte transitório, com ocorrências menos disseminadas, mas de intensidade mais forte localmente, em outras regiões centrais, neste caso Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardenha, onde chuva ou granizo, atividade elétrica e velocidade do vento, tempestades dispersas podem se desenvolver.

“Todo o nosso sistema – explica Fabrizio Guercio, chefe do Departamento de Proteção Civil – está acompanhando com muita atenção o mau tempo que causou perda de vidas humanas e danos consideráveis ​​nas regiões centro-norte. Estamos em contato com os territórios afetados e as estruturas operacionais estão prontas para prestar o apoio necessário Referências às autarquias e autodefesa Apelo a todos os cidadãos para que cumpram as regras.

Esta tarde, na sede em Vitorziano, em Roma, a Unidade de Crise do Departamento de Proteção Civil se reunirá para estudar a evolução do mau tempo, as questões críticas – juntamente com as estruturas operacionais e as áreas envolvidas. O Departamento continuará a acompanhar a evolução da situação em relação ao andamento e às medidas preventivas adotadas pelas estruturas regionais de defesa civil.

A previsão do tempo e da situação crítica para a Itália é atualizada diariamente com base nas novas previsões e na evolução dos eventos, e está disponível no site do Departamento de Proteção Civil (www.protezionecivil.gov.it) com disposições gerais. Comportamento a tomar durante o mau tempo. As informações sobre os níveis de alerta regionais, críticas específicas que podem afetar territórios individuais e medidas preventivas adotadas são geridas pelas estruturas regionais de defesa civil, com as quais o Departamento acompanha a evolução da situação em ligação.