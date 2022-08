Mendes faz tudo, 50 milhões e Ronaldo é desbloqueado

Cristiano Ronaldo ainda está no coração do mercado de transferências, com o gongo final ainda a duas semanas. Mendes movimenta 50 milhões e desbloqueia CR7

destino Cristiano Ronaldo Sempre falou muito Mercado de câmbio, talvez mais. Depois de dizer adeus JuventusOs portugueses voltaram Manchester UnitedMas as dores de estômago não desapareceram, pelo contrário.

Desde o final da temporada passada, os rumores ficaram cada vez mais densos: Ex Real Madrid Ele gosta de jogar lá Liga dos Campeões E não há tempo a perder. A partir daí, inúmeras equipes se sucederam com a ex-Bola de Ouro. a partir deAtletico Madrid querer Bayern de MônacoE passando Borussia DortmundJuventus e também Inter, Milão e Nápoles. Não errado, porque Ronaldo foi oferecido em toda a Europa. Em vez disso, não é que alguém como ele não seja atraente, mas sim um noivado proibido 23 milhões por temporada Para a turma de 1985 não foi aceito pela maioria das empresas. Então ele pode rapidamente voltar aos trilhos, dirigido Jorge Mendes Ao que parece, um regresso romântico que é especialmente apreciado pela mãe do campeão português.

Sporting recolhe e vai para o ataque de Cristiano Ronaldo

Na vitrine, aliás, nos últimos dias do mercado de câmbio, aparece jogos, onde tudo começou. Mesmo indo a público com esse desejo, a mãe do fenômeno português, Dolores Aveiro, disse que o ‘Espelho’ informou que Cristiano queria encerrar a carreira no clube. E depois há o trabalho de Jorge Mendes. O super agente fechou o negócio Mathias Nunes querer Wolverhampton por 50 milhões incluindo bônus. Uma figura que permite ao Sporting um importante tesouro para investir no remate de Cristiano Ronaldo.

Entretanto, segundo o Independent News, o português deixou clara a sua escolha Sair do Manchester United. Ao mesmo tempo, o Sporting ofereceu ao Manchester United e a Cristiano Ronaldo a oportunidade de o reconquistar. Em troca grátis. À medida que os últimos dias de agosto esquentam e o mercado tende a estar mais focado em razões financeiras, há menos vontade e ânimo para ir contra a tendência.