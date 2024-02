Poste as fotos de Meloni de cabeça para baixo: Assaltando o Presidente do Museu Ostuni. Desculpas mais tarde

Ele postou uma foto do primeiro-ministro de cabeça para baixo em suas histórias no Instagram, encontrando-se no centro da tempestade e depois dando um passo para trás. O protagonista é Luca Dell'Atti, chefe do Museu Cívico de Ostuni, na província de Brindisi. O tiro da Geórgia justifica o caso […]

Ele postou em seus stories Instagram com um Fotografia do primeiro-ministro de cabeça para baixoEncontrando-se no seu âmago Tempestade Então dá um passo para trás. Protagonista Luca Dell’AttiChefe do Museu Cívico Ostuni, na província de Brindisi. Para levantar o caso para o tiro Geórgia Meloney ‘Fracasso’, que foi Coordenador Provincial dos Irmãos da Itália Luigi CaroliExigindo sua destituição do cargo.

“A Gesto vergonhoso “Uma gravidade sem precedentes”, atingiu Karolyi, considerada “necessária” pelo prefeito de Ostuni. Ângelo Pomes E a gestão deve “tomar medidas imediatas Devolva a tarefa Concedido para quem postou a foto recentemente. “Quem decide ocupar um cargo – atinge Karolyi – tem que fazê-lo de maneira consistentepacífico e respeito pelas instituições”. História “Um Danos à imagem A nossa cidade e o bom caminho já começaram”, respondeu o autarca, afastando-se do gesto de Dell’Atti, “o direito de tomar todas as decisões para proteger a empresa e todo o trabalho realizado pela administração municipal nos últimos meses”.

Diante de reclamações de Irmãos da Itália E membros do governo, como o Subsecretário de Justiça Andrea DelmastroDell'Atti pediu desculpas, falando sobre um filme “em mau gosto Eu, inesperadamente, postei.” A decisão de postar a imagem foi “tomada no calor do momento Análise Ele prossegue discutindo a posição do Primeiro Ministro no Dia da Memória (não muito cuidadoso com os métodos). “Meu valores É meu SensibilidadeJamais imaginaria desejar a morte de alguém”, concluiu, pedindo desculpas “à instituição museológica e ao município de Ostuni”.