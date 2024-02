Potengo Português | Não desperdice

O Potengo portuguêsTambém conhecida como Botenko na Espanha, é uma raça muito antiga cuja origem exata é desconhecida. Existem três tamanhos diferentes, é forte e resistente, doce e ligeiramente reservado com o desconhecido. Vamos descobrir tudo o que há para saber sobre esta raça.

Potenko Português

O Botengo Português é uma raça que se divide em três raças de tamanhos variados, cada uma com dois tipos de pelagem, que pode ser curta ou grossa. A variedade pequena de pêlo duro é a mais comum, mas todas as outras são variedades realmente grandes de pêlo liso.

aparência

Tem uma origem muito antiga, mas ainda misteriosa: talvez venha dos antigos cães egípcios, ou as suas origens remontam à Península Ibérica. Na verdade, figuras semelhantes a cães são encontradas em algumas artes rupestres locais.

História

Na Península Ibérica, o Podengo espalhou-se por pelo menos quatro regiões diferentes, dando origem a vários grupos da raça, incluindo o Podengo Canário, o Açoriano e o Ibicenco, muito difundidos no arquipélago. Em vez disso, o potengo português, como o nome sugere, espalhou-se por Portugal.

eu estou esperando

Como dizemos, o Potengo português pode ter três tamanhos diferentes e dois tipos de pelagem.

O Podengo Português de pequeno porte tem 20 a 30 cm de altura e pesa em média 4-5 kg.

O Podengo Português de tamanho médio mede entre 40 e 55 cm e pesa em média 16-20 kg.

O grande Potengo português mede entre 55 e 70 cm e pesa mais de 20 kg.

Todos os diferentes tamanhos de pêlo podem ser macios e curtos ou duros e longos. Em geral, possui as seguintes propriedades físicas:

Ele é forte, musculoso, bem proporcionado

Cabeça de pirâmide

Olhos com expressão viva que vão do mel ao castanho

Cauda de comprimento médio

Pelagem amarela, fulva ou preta.

personagem

Este é um cão particularmente doce, amoroso e afetuoso com os entes queridos, mas um pouco reservado e tímido com estranhos. Independente e determinado, ele é um pouco teimoso desde filhote, por isso o melhor é treiná-lo com certa firmeza. Ativo, alerta e rápido, adora passar o tempo ao ar livre com seus donos.

Saúde

Velho, saudável e resistente, é um cão que geralmente goza de boa saúde. No entanto, ele precisa de atividade física regular e longas caminhadas ao ar livre na companhia de seu amoroso dono. Quando estiver fora de casa, fique de olho nele, pois ele não consegue resistir à tentação de perseguir presas selvagens. Quanto ao pelo, escove-o ocasionalmente.

Adoção

Se você estiver interessado em adotar um Potengo português, confira a página do resgate no Facebook “PA Redenção dos Anjos de Odenko – ODV”, onde são postados anúncios de filhotes e modelos adultos em busca de famílias.

