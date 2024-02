Mercado de transferências da Juventus, os dirigentes da Juventus procuram um possível sucessor para Szczesny. E ele tinha dois ingleses com ele.

Cristiano nas duas últimas sessões de transferência Giuntoli Ele não conseguiu fazer isso. Na Juventus, desta vez, as contas vêm em primeiro lugar. É por isso que o diretor desportivo, que chegou depois de uma longa experiência napolitana, limitou-se a melhorar o plantel à disposição de Massimiliano Allegri.

A única compra do Lady no verão passado foi Timothy Weah, do ex-Lille. Do lado francês, a Juve fez do defesa-central português Diego Djaló a sua primeira contratação na última janela de transferências. Então, poucos dias antes de Kong, Giuntoli contratou Algaras, um jovem meio-campista argentino contratado do Southampton, que atualmente joga na Série B inglesa. As duas compras não terão impacto imediato, já que o treinador toscano ficou órfão de Pogba e Fagioli no início da temporada. Por apostar em sites ilegais.

Mercado de transferências da Juventus, Giuntoli quer Diogo Costa

Giuntoli, por sua vez, já está trabalhando para o próximo verão e, graças às receitas da Liga dos Campeões – é improvável que a Juve fique aquém dos quatro primeiros – a margem de manobra será ampla.

O técnico do meio-campo da Juventus também está em busca de um goleiro que possa substituir Szczesny no futuro. O polaco é insubstituível neste momento – voltou a dar o seu melhor em campo frente ao Inter – mas já não é tão jovem. E seu contrato expira em 2025. Giuntoli é o mais cobiçado dos defensores radicais Diego Costa, o atual número um do Porto. Segundo relatório do especialista em transferências internacionais Ekrem Konur, os Bianconeri estão entre os pretendentes ao goleiro Dragos, além de Newcastle e Manchester United.