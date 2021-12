Foco na receita: porque a partir de janeiro tudo muda

A solução final chegouCheque único, O montante do apoio estatal a favor de famílias com filhos, o que conduz a alterações nos rendimentos. Ontem, de facto, o Conselho de Ministros aprovou firmemente o mandato de implementação, e agora temos de esperar o Ano Novo para ver o real efeito desta reforma. Como esperávamos nos últimos meses, esta é uma atividade “global” limitada e, portanto, não pode se beneficiar de contribuições.

Cheque único e novo imposto de renda pessoal

Terá início em meados de janeiro de 2022, mas a reforma entrará em vigor em março, com notícias relacionadas Novo imposto de renda pessoal Em quatro proporções. Com o ajuste, os descontos concedidos nos dois meses anteriores podem ser resgatados. O valor agora conhecido, no entanto, não é exato. Limitações já foram trazidas à tona, como se famílias grandes com mães solteiras ou famílias com renda única serão realmente beneficiadas.

Pelo Ministro para a Igualdade de Oportunidades Elena Bonatti (Italia Viva) está muito satisfeita. “Este é um dia importante que marca a escolha da determinação do nosso país: colocar mulheres e crianças de volta no centro, investir nas famílias, implementar o futuro de nossas comunidades”. , Ele escreveu no Twitter algumas horas atrás.

Verificação Única: Métodos

Mas como funciona essa verificação única? Como já sabemos, isso vai mudar algumas das medidas de apoio atualmente em vigor. Acrescente-se que esta atividade terá periodicidade anual de março a fevereiro, sendo necessário atualizar o aplicativo a cada 12 meses, a partir de janeiro.Inps. Se o pedido for enviado posteriormente, se for até junho, serão aprovados os meses anteriores, caso contrário o pagamento será feito a partir do mês seguinte ao do pedido.

Também é bom lembrar que os recebedores de renda de cidadania não precisam apresentar solicitação, pois o mesmo cheque virá direto do escritório.

Requisitos

Como esperado, é necessário obter uma única verificaçãoEu estou vendo, Que será verificado de forma independente pelo Insp. Os pais devem indicar todos os dados relativos a si próprios e aos filhos, assinar a declaração de responsabilidade e aprovar o tratamento dos dados. Um dos pais deve apresentar a candidatura e o outro deve preencher parte da sua competência. Já os filhos adultos podem fazer um pedido e pedir uma bolsa de estudos.

Há rumores de que sejam cerca de 7 milhões até o momento Famílias 9,6 milhões de crianças menores de 18 anos e 1,4 milhão de adultos (até 21 anos) são afetados por este acordo. De acordo com a última análise do relatório técnico, foi anunciado pelo despacho legislativo 24 horas ao sol, A coesão total é esperada para as famílias que recebem abonos de família até agora, enquanto para outras, a coesão deve ser de 65-85% até 2022. Aproximadamente 13,8 bilhões, pelo menos no primeiro ano.

Quais serão as somas

O subsídio mensal é de 175 euros para um menor e 85 para adultos e deficientes com mais de 21 anos, mas apenas em famílias com UTI até 15.000 euros. À medida que o valor de Isee aumenta, a quantidade fornecida diminui. Com os 40.000 euros do ISEE, por exemplo, estamos a falar de 50 (rapazes) e 25 (adultos) cheques. Em segundo lugar (de 85 para 15 euros), há aumentos para crianças ao lado de crianças que não são autossuficientes ou têm deficiências graves. Se os filhos forem menores e a mãe tiver menos de 21 anos, há um acréscimo de 20 euros. No caso de uma família com pelo menos 4 filhos há um acréscimo de 100 euros.