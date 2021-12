Ele estará em campo com o Milan

Lorenzo Bellegrini Um verdadeiro presente de natal Jose mourinho. Jogador de futebol fundamental, é praticamente sempre usado quando o é (dono 14 em 13 vezes). 5 metas e 2 ajudas: um sinal de confiança naquele especial que valeu a pena. Lorenzo passou o Natal em Dubai com sua família e o fisioterapeuta pessoal Piergio Luciani, acompanhando a recuperação em pequenos detalhes, e Christian e Mancini ficando mais alguns dias nos Emirados Árabes Unidos. O capitão vai, de fato, voltar a treinar no dia 27 de dezembro em Tricoria para realizar uma pequena preparação tendo em vista a retomada do campeonato (6 de janeiro Milão-Roma). Com certeza ele estará em campo contra os rossoneri e Mourinho estará em praticamente todas as equipes (exceto Spinasola, que estará de volta em um mês).

Milan-Roma, treinamento

A lesão de Abraham no tornozelo não o preocupa, pelo que o português vai finalmente poder contar com onze tipos que não tinha desde o início do campeonato. Um fator desconhecido é mencionado apenas pelo módulo: poderia confirmar a defesa de três homens que venceu por 4-1 sobre o Atlanta ou voltar aos velhos tempos em 4-2-3-1. No primeiro caso, Pellegrini jogará como meio-campista, Mikitarian moverá para a esquerda e Verteau moverá para a direita, com dois zagueiros Carstorf e Vina, Abraham e Janiolo no ataque; No centro do segundo Lorenzo Troker estará Niccol na direita e o armênio na esquerda, com a dupla vertebrado-cristã na frente da defesa.

Promessa de Mourinho

2022 deve ser o ano do renascimento da Clorose, Mourinho prometeu Feliz Natal aos fãs ontem numa longa mensagem: “Estou muito satisfeito por melhorar e construir as bases para o futuro., Não é apenas o que você deseja, você ficará orgulhoso do que pode alcançar. Claro que a sua e a nossa ambição é vencer, é a minha natureza como treinador e como pessoa, e tentarei minimizar este tempo ao máximo e chegar onde queremos.

