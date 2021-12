Valor Rosa Milan – A ascensão de Rafael Leo: seu valor hoje

Rafael léo Ele é um dos jogadores mais desenvolvidos do Milan nos últimos meses. Com os altos e baixos gerais da classe de 1999, o português parecia ser o melhor jogador com melhor habilidade. Na verdade é isso, mas Leo começou esta temporada de uma maneira completamente diferente da última vez.

Tudo isso é claro do ponto de vista econômico. Rafael Leo foi valioso no tempo de Lil 15Milhões, Agora vale a pena 25 (Source transfermarkt.it) É um testemunho do crescimento dos portugueses, embora ainda tenha grandes margens de progresso. A sensação de que isso pode se transformar em uma verdadeira fenda no futebol mundial. O caminho está perfeito e dois aspectos precisam ser melhorados: nitidez do alvo e maior continuidade dentro do jogo. Se vencer, o Milan pode dizer que é um verdadeiro campeão em casa. O Milan está sempre ativo no mercado de câmbio: Clique aqui para as últimas notícias