Kovit Itália hoje, ainda registrando epidemias

Outro registro de infecção de bócio na Itália, Pelo terceiro dia consecutivo. No Natal, o boletim registrou 54.762 casos em 969.752 permutas, em uma estrutura com presença já significativa da variante Omigron. Razão positiva de 5,6%. No dia 25 de dezembro, vai além disso para o arquivo Meio milhão de positivos atuais no país: Para ser mais preciso, segundo o Ministério da Defesa Civil e Saúde, são 500.466 pessoas.

A infecção não diminui e a pressão sobre os hospitais aumenta. Em 24 horas, 100 (106) pessoas foram admitidas para terapia intensiva, elevando o número total de pacientes internados no hospital para 1.071. Um total de 33 dos que receberam alta estão em terapia intensiva no hospital. O número de pacientes internados no hospital com mais 80 sintomas também aumentou. Isso traz o número total de pacientes nas enfermarias do governo para 8.892.

No âmbito nacional, os dados de algumas regiões são isolados. A Lombardia, ainda na zona branca, está recuperando sua liderança com 17.332 infecções em 24 horas. Venito, na zona amarela, voltou a ultrapassar 5.000. Mais de 4.000 gates Lazio – o candidato que pousa na Zona Amarela na véspera de Ano Novo – e campanhas.

Acima de tudo, há um desafio entre a infecciosidade da variante Omigran e a eficácia da campanha de vacinação.. Mais de 17 milhões de doses de reforço foram administradas na Itália. Supondo que as vacinações tenham sido iniciadas em 27 de dezembro de 2020, o total de doses administradas em um ano foi de 108.189,004. 46.209.085 completou o ciclo vacinal com duas doses, 85,56% da população com mais de 12 anos e 12,50.019,50.000 já em dose de reforço.

Foco nas crianças: 151.143 crianças com idades entre 5 e 11 anos foram vacinadas com a primeira dose. Isso é 4,13% da população dessa idade. Um total de 3.388.524 crianças aguardam a primeira dose. 76,40% dos jovens entre 12 e 19 anos receberam a primeira ‘porção’. 854.716 12-19 anos estão esperando pela primeira dose.

Novo recorde para o Green Pass: 1.721.948 baixados em 24 de dezembro. O número de certificados verdes emitidos dessa forma aumentou para 168.487.603. 498.766 passes verdes obtidos por vacinação, 1.205.808 dados por troca negativa e 17.374 por recuperação.

França

O número da França também nos reflete, que pela primeira vez desde o início da emergência ultrapassou os 100 mil diários. 104.611 casos foram notificados e 84 mortes foram notificadas, elevando o número total de mortes para 95.513 desde o surto. O aumento de pacientes Govt em terapia intensiva é preocupante: com mais 28 combinações, um total de 3.282 pacientes estão se recuperando.