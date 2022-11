Portugal vai ganhar a Copa do Mundo de 2022? Estatística inacreditável, Cristiano Ronaldo deveria fazer isso

Aos 37, Cristiano Ronaldo O quinto e último está se preparando para começar o mundo . A Copa do Mundo não é a única coisa no cartaz gigante dos campeões portugueses. Campeão europeu formado na França 2016, o ex-Juve quer colocar a cereja no topo do bolo apesar de estar passando por um período muito difícil. A seleção lusitana pode contar com uma equipa muito competitiva, e aí fica a estatística para os adeptos portugueses.

Uma estatística incrível que faz sonhar os adeptos portugueses

Quatro vezes seguidas, de fato, a mesma seleção que mais gols marcou na Eurocopa anterior conquistou a Copa do Mundo. Por exemplo, em 2008, David Villa levou à vitória Espanha Quatro gols e dois anos depois, Roja marcou duas vezes para vencer sua primeira e até agora única Copa do Mundo. O mesmo aconteceu no Brasil em 2014, onde venceu Alemanha a partir de Mário GomezArtilheiro da Eurocopa de 2012 com outros cinco pares (Torres, Xakov, Mandzukic, Balotelli e Cristiano Ronaldo). Mas, como disse Agatha Christie, “Uma pista é uma pista, duas pistas são uma coincidência, mas três pistas fazem uma prova”. Sim, porque no Europeu de 2016, o Portugal de Cristiano Ronaldo venceu a final contra a anfitriã França, melhor marcadora. Antoine Griezmann Seis gols e na hora certa Les Blues Eles foram coroados campeões mundiais dois anos depois na Rússia 2018. Assim, Portugal, a sonhar com o bombardeamento da última prova continental, vencida pela Itália, foi apenas CR7 com cinco golos. Os ex-Sampdoria e Roma Patrik Schick, mas a República Tcheca nem se classificou para o Catar 2022. Um sinal do destino?