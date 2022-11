Proposta da Lega: bónus até 20 mil euros para quem casar na igreja

Potenciais Beneficiários Casais jovens com menos de 35 anos Isee especifica que a renda declarada em 31 de dezembro de 2022 não exceda 23.000 euros e não exceda 11.500 euros por pessoa. As despesas dedutíveis associadas à celebração de um casamento religioso são fixadas no montante máximo de 20.000 euros e são repartidas entre os beneficiários em cinco prestações anuais iguais. o Despesas deve ser suportado No território do Governo italiano Finalmente, o bônus deve estar disponível para os beneficiários Cidadania italiana há pelo menos dez anos.

Furgiuele (Lega): “Daremos bônus para todos os casamentos” – “Este projeto de lei, que assinei pela primeira vez, durante o debate parlamentar, com vista a fomentar a indústria do casamento, por razões de despesas, que só são dadas como bónus aos casamentos religiosos, estender-se-á naturalmente a todos os casamentos, sejam elas celebradas em uma igreja ou não”. Assim, o deputado da Lega Domenico Furchiule foi o primeiro a assinar o projeto de lei.

dados de 2021 – Os casamentos religiosos diminuíram (-67,9%) e os primeiros casamentos (-52,3%). Os dados indicam que em 2021 os casamentos vão dobrar em relação ao ano anterior, mas não o suficiente para recuperar o que foi perdido no ano anterior.