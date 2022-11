Uma viagem aos sons da Saudade Portuguesa

O fado português chega ao Teatro Instabile de Nápoles. A associação cultural ‘A Luna &’ O Sole apresenta Antonella Maisto em “Fado e seus arredores: entre a música e a palavra”, no sábado dia 3 (20h30) e domingo dia 4 de dezembro (18h30). Em palco Anita Pavone (narrador), Edoardo Puccini (guitarra clássica), Roberto Trenca (seleções) e Umberto Maisto (guitarra portuguesa).

O concerto/performance é um diário de viagem que começa a sua história a partir da cidade de Lisboa, terra do fado. Há um sentimento que se diz ser único dos portugueses e que é a “saudade”. Poder-se-ia fazer uma tradução com a palavra nostalgia, mas isso seria uma alteração infiel do seu sentido. “Soudate” não é apenas uma saudade do passado, mas também inclui saudade e desejo do futuro. É o resultado de um sentimento íntimo, um estado de alma inexplicável mas palpável.

Era esse o futuro incerto vivido pelas mulheres que esperavam à beira-mar os maridos marinheiros durante o descobrimento. E a saudade melancólica de uma canção, de um poema, de uma lenda, precisa de uma catarse emocional entre a esperança e a resignação. Mas a viagem musical e narrativa não pára em Lisboa, ao descrever temas de imigração, distância, separação, dor, sofrimento ou inspirar depressão e esperança, torna-se quase inevitável explorar tradições musicais populares, emoções, sociais e poesia. , de outros países ribeirinhos, como o sul da Itália e a Grécia.

Por exemplo, quando você olha para Lisboa e Nápoles, você pode ver semelhanças incríveis Entre essas duas maravilhosas cidades litorâneas (embora completamente opostas) está o ponto de encontro, trocas e poluição: os mesmos becos, as mesmas casas, as mesmas roupas penduradas nas ruas, a mesma paixão das mesmas pessoas, a serem contadas através da arte, canção, poesia. Lendas urbanas, variações e sentimentos, tradições populares e religiosas, cultura e desequilíbrios de toda uma sociedade. Uma identidade semelhante pode ser vista entre o sul da Itália e a Grécia. Não é por acaso que muitas canções folclóricas, canções de ninar, ritos religiosos e elegíacos testemunham e documentam as origens gregas de muitos lugares no sul da Itália.

Uma performance de concerto tão vívida mostra as habilidades vocais de Antonella Maisto, um brilhante intérprete fadista italiano capaz de extensão e modulação vocal para vibrar e avivar as complexas harmonias das tradições musicais deste povo, com dois virtuosos mestres da guitarra. Por sua vez, a viagem é enriquecida pela presença de um narrador testemunha ocular que decifra cuidadosamente os desembarques de Bel Canto e escava as raízes ancestrais do povo através das vozes de poetas e contadores de histórias.