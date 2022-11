“Cristiano Ronaldo para a Roma? Verdade plena”

Diego Pinto Director Geral da Área Desportiva Roma Falando no Thinking Football Summit em Portugal, quis comentar, entre outras coisas, os rumores que ligam Cristiano Ronaldo à Roma no verão passado e a situação do português em Manchester, que poderá voltar a ser tema: “Uma coisa que me incomoda na Itália é que sempre falamos sobre o mercado de transferências. Falamos todos os dias, aqui em Portugal estamos bem porque só falamos quando o mercado abre, mas a verdade é que o Cristiano nunca é possível. Estes rumores nunca têm qualquer fundamento, mas em Itália falamos de três jogadores diferentes todos os dias, é normal abordarmo-nos porque somos portugueses (ele e Mourinho, Ed) e ele é português, mas volto a dizer isto. Nunca se baseie“.

Diego Pinto e Fairplay

Pinto falou ainda sobre o fairplay financeiro com que a Roma, tal como outros clubes, tem de lidar: “Quando o clube foi comprado, estava em uma situação difícil porque fazíamos parte de times que seguiam as regras do fair play financeiro. Tivemos que reformular completamente a equipe, na qual tivemos que reduzir significativamente a massa salarial, ao mesmo tempo em que melhoramos a qualidade da equipe.“.

Thiago Pinto sobre juventude e Mourinho

Sobre os jovens e Mau, Diego Pinto disse: “Apresentamos jogadores jovens como Zalewski e Volpato e estamos trabalhando muito nesse aspecto. E o Mau tem sido fundamental para o desenvolvimento do clube, não preciso acrescentar mais nada sobre ele.”.

Thiago Pinto e a Copa do Mundo

Por fim, é impossível não falar do Mundial, que começa amanhã: “Como clube, estamos sempre com o coração nas mãos, esperando que os jogadores fiquem ilesos, que não haja problemas e que voltem bem e rápido. Como português quero que as coisas corram bem, mas se Portugal não pode ganhar quero que a Argentina ganhe. para Dybala Para Messi, que merece terminar sua carreira com uma Copa do Mundo, afinal. A menos, claro, que Portugal não consiga vencer“.