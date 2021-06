Allegri, primeiras notas

Massimiliano Allegri está de volta a Continas, oficialmente para o primeiro encontro ou cúpula, se quiserem, do mercado. O encontro com a Network e a Cherubini precisava lançar as bases para a próxima temporada.

Os temas abordados são diferentes, com sinais de peças insubstituíveis para o técnico de Livorno, Dybala vai iniciar e buscar o plano de renovação do contrato, tentando colocá-lo no centro do projeto, até outros elementos que são considerados básicos, mesmo que haja nenhuma oferta emocionante na cidade de Torino, como Sielini, de Lict, Bonucci Sim, é apenas uma opção para Donaruma e só é possível se uma solução for encontrada para o goleiro polonês. Rodrigo Bentancore, que acha que Alegri é importante e estará no centro do projeto, também é intocável. Sisa, Quadrato e Kluchevsky também são intocáveis.

Alegre quer manter Álvaro Morata também, mas tudo depende das condições que o Atlético colocar em Madrid.

Dois temas básicos estarão ligados ao fortalecimento do meio-campo e à situação com Cristiano Ronaldo. O meio-campo é uma questão sutil, com a Juventus precisando de componentes de qualidade mínimos que poderiam elevar o tamanho de um campo com Manuel Locatelly, o que pode ser uma solução, alternativamente Miralem Bizanic, embora o nome também pareça complicar os custos de recrutamento em relação à temporada passada.

Por fim, o tema de Cristiano Ronaldo, o português está em perfeito equilíbrio. Allegri não vetou a venda, mas vinculou a dinâmica básica com a possível derrota para a Juventus Ronaldo. Dado que não existem muitas equipas que possam pagar o cartão português e ao mesmo tempo garantir um vencimento de 30 milhões de euros, os Bianconeri têm de recolher pelo menos 25 milhões de euros.

Allegri deu os primeiros sinais, mas há muito o que fazer …