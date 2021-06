“Através dos limites na zona amarela”

Um terço do país com 12 milhões de italianos Área branca A partir da próxima segunda-feira. O verão está chegando com o alívio gradual da resistênciaGov. Al fez uma pergunta sobre o número de clientes restaurante – Com despacho ministerial que não seja deferido Não há limites do lado de fora Esse é um No máximo seis pessoas por casa – Estamos esperando por qualquer teste piloto em discotecas, adiamento Toque de recolher Chegada do European Green Pass à meia-noite de 7 de junho e para viagens gratuitas, talvez até antes de julho.

Caso Família – Já nos restaurantes internos, na área branca, a mesa pode acomodar no máximo duas famílias, em até oito pessoas.

Baixo risco – Nas próximas horas, teremos que monitorar a entrada no ponto mais baixo de Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto também. Este último será adicionado a Friuli Veneza Giulia, Molise e Sardenha. No entanto, a partir de 14 de junho, é provável que comece nas províncias da Lombardia, Lazio, Piemonte, Buglia, Emilia-Romagna e Trento (já têm os melhores dados desta semana), enquanto têm até 21 de junho na Sicília, Marselha, Toscana, Bolzano , Calábria, Basilicata e Província da Campânia. O último a entrar na área de ‘Beyonc’, novamente pelas estimativas, é o Vale Asta em 28 de junho. Felizmente, os efeitos da expansão da camisa não parecem ter pesado negativamente nos territórios: em Molise, duas semanas na Zona Branca, o governador Toma relata que o evento caiu para 11,8 em sete dias. De acordo com um novo mapa de infecções atualizado pelo Centro Europeu para Controle e Prevenção de Doenças, a região é a primeira e primeira Zona Verde italiana da União Europeia e os primeiros sete países da Europa. O resto do país é classificado como laranja (menos de 50 caixas por 100 mil e 4% ou mais), com exceção da Calábria, Basilicata e Vale de Asta (50 a 150 por 100 mil).

Quantas pessoas podem se sentar com segurança em um restaurante? É importante estabelecer isso para não acarretar riscos à saúde, mas também para não prejudicar economicamente uma espécie já bastante afetada. Mas o debate é surreal. https://t.co/RwB5tarOku – Roberto Buryoni (ob Roberto Buryoni) 3 de junho de 2021

Dados Recentes – Mesmo no último boletim, as infecções continuam a cair: os novos pacientes govt caíram para dois mil (precisamente 1.968) nas últimas 24 horas, com uma taxa positiva de 2% e 59 mortes, abaixo da cota de cem infectados no sexto dia em uma fileira. “A situação está melhor, é preciso continuar gradativamente agora, porque a reabertura é a coisa certa a fazer, mas um processo passo a passo pode levar muito tempo e nos dar um preço”, explica o ministro da Saúde, Roberto Speranza. Na verdade, mesmo entre aqueles que jantam à mesa no campus, o governo e as regiões finalmente encontraram a praça com um compromisso: sem limites externos e no máximo seis dentro de casa ou, em todo caso, duas famílias. Essa é uma das novas regras para a zona branca – explica a ministra autônoma Martiastella Gelmini – “é uma recompensa, não faz sentido seguir as mesmas regras da zona amarela. Vamos voltar ao padrão. O Representante dos Governadores Massimiliano Petrica levanta a possibilidade de avaliar a remoção dos limites externos das áreas amarelas, propondo um cronograma técnico nacional.

Discotecas – O tema das discotecas deve ser destacado. O CDS em breve poderá avaliar o plano que os gerentes começaram a fornecer observações sobre dois testes em Milão e Gallipoli, onde o acesso a 2.000 pessoas poderia ser um teste significativo: mas o mesmo CDS já afirmou no relatório de abril que “medidas de segurança adicionais estão em vigor “” Se sim “, disse, referindo-se à possibilidade de disponibilizar às regiões provas para actuações ao vivo, excluindo um máximo de mil. No entanto, se nenhuma resposta for dada, o Italian Ballroom Union declara “não cooperação”: os gerentes dizem “vamos abrir todas as operações de qualquer maneira”. A ideia deles de recomeçar é propor o acesso pelo passe verde, para que, se você ficar curado, tenha um pano ou uma vacina. Ao dar a dose aos jovens – especialmente para lembretes – o general Figliulo pediu flexibilidade máxima nas reservas. Sabemos que as vacinas de RNA oferecem a oportunidade de administrar uma segunda dose em 42 dias, e você deve ser flexível nessa faixa, bem como entre 4 e 12 semanas com a vacina astrogênica ”, explica o comissário“ Estamos totalmente disponíveis – ele diz – e vamos garantir que a logística seja operacional e flexível, para que tenhamos a oportunidade de atender às necessidades dos nossos cidadãos. “