Tem também o teste da cóclea, a direção da tonalidade

Coclear – EUEsperando para definir a compra de novos recursos para fundos sociais com algumas vendas importantes (Nandes?) E com a conclusão do tratado de Eusébio Escrito por Francesco, Está agora a um passo de distância Verona, O Coclear Também olha para o mercado de entrada e a sugestão de que pode haver um ataque à Santro nas últimas horas foi cumprida Donali. O meio-campista se tornou o maior dos times Presia Ele foi trazido a Milão no lado Rosonery para voar em qualidade, e ele apenas parcialmente convenceu a comitiva do diabo, então agora sua recuperação, até algum tempo atrás, parecia certa, não tão automática. A empresa da ilha vai tentar entrar no jogo e tentar trazer o meio-campista da classe 2000 para a Sardenha, talvez em uma base temporária.