Torino, Vaccine Open Day um sucesso: 6.000 vagas vendidas em minutos

A festa começou em 2 de junho para muitos em Piemonte para reservar a vacinação de “última hora” do Barco del Valentino Center, mas no fim de semana seis mil lugares foram vendidos no portal ilPiemontetivaccina.it em minutos.

Ontem à noite, a região de Piemonte anunciou que as vacinas para todas as idades estarão disponíveis no Valentino Open Centre nos dias 4, 5 e 6 de junho às 7h de hoje, e agora estão abertas apenas para maiores de 60 anos. Aberto a todos os adultos “até que se esgotem os 6.000 lugares disponíveis”. Aqueles que ainda não se encontraram ou já foram convidados, mas podem fazer reservas a partir do dia 13 de junho. Garotos de 30 anos, que só podem fazer reservas desde a última sexta-feira, receberam consultas para a primeira dose desde o final de julho em uma escala muito mais ampla.

Na verdade, levou apenas alguns minutos para sair de todos os lugares. Há quem acredite que o palco vai abrir bem antes das 7, mas só conseguiram sentar-se à margem do expediente: “Marquei dois, um para mim e um para o meu marido, e logo estariam todos fora depois de esgotados “, diz Claudia. Muitos não o fizeram a tempo. “As vagas já terminam em 7.03”, escreveu um usuário. Apesar de ter menos de 60 anos, há quem diga que ele se reservou ontem à noite, pelo que o palco teria sido aberto cedo e limitou o espaço disponível hoje. “Quanto aos grandes concertos em prática, as vagas já estão esgotadas às 19h”.