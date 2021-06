Florença, 4 de junho de 2021 – Nove deles terminaram na sala de emergência Atum ingerido Em dois restaurantes florentinos diferentes. Na quarta-feira, 2 de junho, a ASL notificou casos de 8 pessoas que sofreram de sintomas como náuseas, vômitos e episódios de síncope na área de Toscana Centro. (Perda de consciência – tontura) Por esse motivo, foram ao pronto-socorro do Hospital San Giovanni Di Dio (4 pessoas no dia 1º de junho) e ao hospital de Santa Maria Nua (mais 4 no dia 2 de junho), todos com diferentes relatos de consumo de atum produzidos em dois diferentes restaurantes em Florença.

Alguém que afirmou ter comido atum em um dos dois restaurantes na manhã de ontem teve um novo acesso ao pronto-socorro com sintomas semelhantes. Até o momento, todos os nove foram despejados. Técnicos de prevenção da Divisão de Operações de Saúde Pública Veterinária e Segurança Alimentar da Região da Flórida visitaram o primeiro e o segundo restaurantes para avaliar as condições de higiene, segurança do produto e detecção a montante. Além disso, as amostras de atum foram adquiridas da Lazio and Tuscany experimental zooproblastic company para análises químicas e bacteriológicas. Na sequência da investigação, técnicos de prevenção deslocaram-se a um centro de distribuição na cidade de Florença e entregaram os dois restaurantes, tendo efectuado o bloqueio sanitário de todos os produtos que se adequassem ao local em causa. Autoridade Eficiente (UFC Saúde Pública Veterinária e Segurança Alimentar) também usa o procedimento de alarme alimentar esperado, comparando os dados divulgados do experimento em restaurantes florentinos. (Contínuo)

O Centro de Controle de Venenos de Florença relatou um caso semelhante contra alguém que comeu atum em um restaurante em Portoferro. Não há hipóteses críveis sobre a contaminação que o episódio pode ter causado neste momento, e considerando a diferença de sintomas relatados pelas pessoas envolvidas.