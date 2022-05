Turim-Roma 0-3 – Boletim de Jogo

Vocegiallorossa.it

Rui Patrício 6.5: Ele deve fazer uma intervenção decisiva, no início da recuperação, e então ele basicamente descansa.

Mancini 6.5: Algumas falhas, uma corrida limpa para o ex-Atlantino.

Kumbulla 6.5: Ele toca o gol com uma cabeça e bloqueia bem Pelotti. Granítico.

Ibanez 6.5: Boa corrida para os brasileiros, sempre atentos e focados.

Jalewski 6: Se parado à direita, ele empurra com menos eficácia, mas mantém bem sua posição. 58′ de Carstorf 6: Sem esforço, empurre com muita calma e alcance os 90′ silenciosamente.

Peregrinos 7.5: Ele acertou a bola para Abraham, por ocasião de um gol de Kialorosi. Muitos jogos de qualidade, principalmente porque ele se move para o meio-esquerdo até o pênalti para encerrar o jogo. 82 ‘El Sharavi S.V.

Olivera 6.5: Boa atuação do português, agressivo e no centro do jogo. 58 ‘de Christian 6: Administração normal até o apito final.

Veroutout6: Corre muito e acerta o alvo com um chute da borda, defendido pelo goleiro. O ajuste do objeto.

Espinasola 6,5: Diesel titular para o lado azul, crescendo mais e jogando melhor com menos cruzamento para o Pelegrini no segundo tempo. De 82 ‘Questão S.V.

Shomurotov 6.5: Muito ativo, especialmente no primeiro semestre. Ele muitas vezes vai atrás de Rodriguez e cria algumas dores de cabeça para a defesa adversária. 76 ‘Saniolo de 6,5: Recebe um pênalti, mas desperdiça duas chances saborosas.

Abraão8: Dupla e muitos parabéns a Turim. Ele se prepara para Tirana.

Mourinho 7: Completa o campeonato da melhor forma possível, com a vitória a defender a próxima Liga Europa.