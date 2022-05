“Erro humano, equipamento removido inadvertidamente”

Grito do filho deixado no carro –

O piloto de 38 anos reiterou o que anunciou na quinta-feira: tentou, sem sucesso, frear o carro com as mãos. O filho de 12 anos estava no carro estacionado. “Mamãe gritou e meu filho me avisou!” A chorosa Malka teria contado às juízas. Então o menino saltou do carro em movimento rápido. O julgamento durou cerca de uma hora e meia. A mulher também corria o risco de ser atropelada por um carro, disse ele, acrescentando que “eventualmente eu tive que escapar”.

“Lembro que estava na primeira marcha quando estacionei, mas não o freio de mão.” Às vezes era um julgamento dramático, durante o qual ela se dizia “frustrada”. Ele confessou em lágrimas: “Meu filho me disse que inadvertidamente tirou o equipamento. Meu filho também se machucou ao pular do carro”.

Sábado Funeral do Pequeno Tomaso –

Enquanto isso, a cidade se prepara para dar seu último adeus ao pequeno Tomaso d’Agostino, um menino de 4 anos morto em um acidente. As cerimônias fúnebres serão realizadas no sábado à noite às 15h30 na Basílica Collemaggio em L’Aquila. Na tarde de sexta-feira a autoridade judiciária entregou o corpo à família, na sequência de uma autópsia de Giuseppe Calvici, nomeado pelo procurador Stefano Gallo, para examinar o corpo da criança. O arcebispo Giuseppe Petrocchi da cidade de L’Aquila e reitor da Basílica Collemaggio, Nunzio Spinelli, oficiará o funeral.

Mulher com traumatismo craniano em prognóstico –

Uma das duas meninas de 4 anos internadas no hospital da Policlínica Jemelie, em Roma, está sob prognóstico: devido a uma leve fratura craniana, a menina ainda está em terapia intensiva para crianças, onde os tratamentos continuam. A outra menina de 4 anos foi transferida da unidade de terapia intensiva para a enfermaria pediátrica, onde será tratada. As condições de ambas as meninas, como aprendemos na policlínica, são estáveis ​​em qualquer caso e no quadro de melhora progressiva.