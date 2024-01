que já havia entrado na fazenda

Há algumas dúvidas: em Castelplanio – um município com cerca de 3.400 habitantes na região de Ancona – supostamente estão os restos mortais de Andrea Rabciuk, de 27 anos, desaparecido em 12 de março de 2022. No entanto, uma resposta definitiva só virá com a autópsia que será feita esta tarde, dia 22 de janeiro. Os resultados da autópsia pesarão no destino do namorado da mulher, Simone Gresty. Ele já era investigado por sequestro e tráfico de drogas, mas agora também foi registrado contra ele um caso de homicídio culposo. Então há um mistério dentro de um mistério. E tem a ver com o local onde o corpo foi encontrado. Ele já foi examinado pela polícia, porém não foram encontrados elementos úteis e não havia vestígios no corpo. Como isso é possível? O que isto significa? Vamos ver todos os pontos importantes da história.

Quatro respostas à morte de Andrea Rabciak na autópsia

No dia 20 de janeiro, um corpo foi encontrado em uma fazenda em ruínas na zona rural de Castelplanio, na região de Ancona. Os investigadores acreditam que ela seja a mesma Andrea que desapareceu na madrugada do dia 12 de março de 2022, após jantar com o namorado, Simone Gresty, com quem brigou. Eles também têm essa ideia para itens encontrados junto às sobras: um suéter branco e uma bota preta.

Uma autópsia imediata foi ordenada. A tarefa foi confiada ao médico legista Adriano Tagliabracchi, do Instituto de Medicina Legal do Hospital Regional Doret, em Ancona. O teste deverá dar ao Ministério Público quatro respostas: primeiro, a identidade da vítima (com teste de ADN), a causa e a data da morte e se os restos mortais foram posteriormente levados para uma cela. Esse ambiente. Suspeita-se que a menina possa ter sido morta em outro local onde foi encontrada. Alguém lhe tirou a vida, talvez a mesma mão que moveu o corpo.

(Vídeo Ancona hoje)

O mistério da janela quebrada da casa da fazenda com o corpo de Andrea

Por que você acha que o corpo de Andrea se moveu? Porque a polícia já havia revistado a casa da fazenda mas não saiu nada. Um dos dois irmãos coproprietários do imóvel relatou à polícia que alguém quebrou à força a janela da casa da fazenda: no dia 12 de março de 2022, poucos dias após o desaparecimento de Andrea. Verifiquei a propriedade, mas sem sucesso. “Os restos mortais estavam numa sala que nunca abrimos porque era inacessível e corria o risco de desabar”, disse um dos proprietários da quinta.

Como explica Francesco Benigni d Inconatude, A polícia revistou novamente a casa da fazenda por dentro e por fora. Ainda há uma janela quebrada e um poço a poucos metros de distância. Os peritos também retiraram os restos de uma antiga cozinha que servia de depósito de lenha. Embora toda a área tenha sido revistada pela polícia e pelas equipes de resgate durante quase dois anos, o corpo foi encontrado a menos de um quilômetro do local onde ela desapareceu. Portanto, parece plausível que tenha sido movido. Da mesma pessoa que quebrou a janela? Se isso aconteceu, foi apenas uma pessoa que agiu?

E a amante de Andrea Rabciak, Simone Gresty, também está piorando. Ele foi processado pelo Ministério Público de Ancona por sequestro e tráfico de drogas, mas agora a acusação de homicídio culposo é contestada. O advogado diz que Gresty ficou “chocado. Ele esperava um resultado diferente, declarando-se desligado dos fatos como sempre fez”.

Mãe de Andrea: “Muitas pessoas estão envolvidas”

“Agora quero justiça para minha filhinha e quem a machucou deve pagar. Tenho certeza de que há muitos outros que tiveram algo a ver com isso e então a levaram para lá.” A mãe de Andrea Rabciuc, Georgeta Cruceanu, fala assim Correio Adriático. Embora a identidade ainda não seja oficial, a mulher não tem dúvidas: “Ela tinha umas roupas e um dente com ponte. a garotinha se foi.”